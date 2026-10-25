Estos trabajadores fueron advertidos por medida del Gobierno: prestación de servicios tendrá ajustes

El Gobierno de Abelardo De La Espriella confirmó que se presentará un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación. La medida abriría la puerta a reducciones en los gastos de funcionamiento de las entidades públicas y podría tener efectos sobre los contratos de prestación de servicios.

El ajuste corresponde al 0,7 % del producto interno bruto (PIB) y cobija a 114 entidades estatales. Además, el Ministerio de Hacienda mantendría abierta la posibilidad de aplicar otro recorte de $8,1 billones antes de que termine el año.

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Anteriormente, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, había señalado que el ajuste presupuestal sería de $21,9 billones, pero la reducción anunciada hasta ahora es menor.

1/2 📊Con el Decreto 1585 el Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA recortó $13,8 billones del Presupuesto 2026. El primer paso para ajustar el gasto público a los ingresos reales de la Nación y reafirmar su compromiso con la austeridad. pic.twitter.com/FV0a1I8cJW — MinHacienda (@MinHacienda) October 24, 2026

¿Cómo afectaría el recorte presupuestal los contratos de prestación de servicios?

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La medida del Gobierno nacional contempla reducir $3 billones en gastos de funcionamiento mediante contratos de prestación de servicios y compras consideradas innecesarias. El ajuste pone el foco en los recursos destinados al funcionamiento de las entidades públicas.

Adicionalmente, el recorte incluye $4 billones correspondientes a aplazamientos del servicio de la deuda y una reducción de $6,8 billones en inversión, debido a recursos de contratos que ya no alcanzarían a ejecutarse.

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Entre las entidades con mayores reducciones presupuestales están el Instituto Nacional de Vías (Invías), con $1,44 billones; la Aeronáutica Civil, con $949.142 millones, y la Registraduría Nacional, con $775.000 millones.

También tendrán recortes la Rama Judicial, con $696.496 millones; el Ministerio de Ambiente, con $369.569 millones, y el Ministerio del Trabajo, con $271.526 millones.

Revisando el decreto, celebramos el recorte en gastos de funcionamiento por $1,85 billones, que representa el 13,4% del recorte total. Buen comienzo.



Sin embargo, nos deja una enorme preocupación el recorte de $5,92 billones en inversión, que representa el 42,8%.



La apretada… https://t.co/OuheaET5zI pic.twitter.com/VcXhSMpmfC — Juan Caicedo (@juancaicedocal) October 23, 2026

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¿Por qué hay preocupación por el recorte a la inversión pública?

Juan Caicedo, del Centro Democrático, respaldó la reducción de los gastos de funcionamiento, pero cuestionó el monto que se disminuiría de la inversión pública.

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En su cuenta de X, Caicedo señaló que el recorte a la inversión podría afectar el crecimiento económico y las acciones dirigidas a reducir la pobreza en el país. Por esta razón, defendió que el ajuste fiscal se concentre en los gastos de funcionamiento del Estado.

Además, reiteró la propuesta de su partido de reducir esos gastos en al menos un 2 % del PIB, cifra que corresponde a unos $40 billones.