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Blu Radio  / Nación  / Disidencias de las Farc asesinaron a infante de marina con un dron en Guapi, Cauca

Disidencias de las Farc asesinaron a infante de marina con un dron en Guapi, Cauca

El Ministerio de Defensa atribuyó el ataque a integrantes de la Estructura 30 ‘Jhonier Toro Arenas’ y anunció que intensificará las operaciones militares en el litoral Pacífico.

Infante de Marina Profesional Edwin Andrés Vargas Londoño.
Infante de Marina Profesional Edwin Andrés Vargas Londoño. Suministrada.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Un ataque terrorista con un dron en Guapi, Cauca, dejó muerto al infante de Marina Profesional Edwin Andrés Vargas Londoño, de 23 años, y heridas a cuatro uniformados más: un suboficial y tres infantes de Marina.

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El hecho fue condenado por el Ministerio de Defensa, que señaló a integrantes de la Estructura 30 ‘Jhonier Toro Arenas’ como responsables del ataque.

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A través de un mensaje en X, la cartera calificó el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos, y afirmó que el crimen no quedará impune.

“Intensificaremos las operaciones militares en todo el litoral Pacífico”, aseguró MinDefensa. Esto, con el objetivo de localizar a los responsables y garantizar la seguridad en esta región del país.

El ministerio también expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del uniformado fallecido. Además, aseguró que brindará acompañamiento integral a sus allegados en este momento.

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