Disidencias de las Farc asesinaron a infante de marina con un dron en Guapi, Cauca

Un ataque terrorista con un dron en Guapi, Cauca, dejó muerto al infante de Marina Profesional Edwin Andrés Vargas Londoño, de 23 años, y heridas a cuatro uniformados más: un suboficial y tres infantes de Marina.

El hecho fue condenado por el Ministerio de Defensa, que señaló a integrantes de la Estructura 30 ‘Jhonier Toro Arenas’ como responsables del ataque.

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A través de un mensaje en X, la cartera calificó el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos, y afirmó que el crimen no quedará impune.

Condenamos el vil ataque terrorista perpetrado con un dron por integrantes de la Estructura 30 ‘Jhonier Toro Arenas’ en Guapi, Cauca, en el cual fue asesinado nuestro Infante de Marina Profesional Edwin Andrés Vargas Londoño de 23 años, y resultaron heridos un suboficial y tres… pic.twitter.com/J7Im7aw906 — Mindefensa (@mindefensa) October 25, 2026

“Intensificaremos las operaciones militares en todo el litoral Pacífico”, aseguró MinDefensa. Esto, con el objetivo de localizar a los responsables y garantizar la seguridad en esta región del país.



El ministerio también expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del uniformado fallecido. Además, aseguró que brindará acompañamiento integral a sus allegados en este momento.