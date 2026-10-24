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Blu Radio  / Nación  / Tractocamión se incendió tras chocar contra puente Helicoidal, en vía La Línea, en Calarcá, Quindío

Tractocamión se incendió tras chocar contra puente Helicoidal, en vía La Línea, en Calarcá, Quindío

Ante lo ocurrido, se reportó el cierre total de la vía, lo que afecta la movilidad en este tramo.

Incendio en el Puente Helicoidal en la Línea.jpg
Incendio en el Puente Helicoidal en la Línea.
Fotos: suministradas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Una emergencia se registró este sábado en el puente Helicoidal, ubicado en la vía La Línea, en jurisdicción de Calarcá, Quindío, luego de que un tractocamión, al parecer, chocara contra la estructura y terminara envuelto en llamas. El hecho generó alarma en este importante corredor vial y afectó la movilidad de los vehículos que transitan por el sector.

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El fuego provocó una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la zona, mientras las llamas se extendían en el lugar.

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De acuerdo con la información preliminar, la vía permanece cerrada o con el tránsito restringido mientras se atiende la emergencia y se adelantan labores para controlar las llamas. Organismos de socorro y unidades de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y verificar el estado de los ocupantes del vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre posibles personas heridas ni han confirmado las causas del accidente.

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