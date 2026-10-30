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Estos son los países más apetecidos para recibir el Año Nuevo fuera de Colombia

Las reservas de los colombianos para las celebraciones de Año Nuevo superan en un 32 % a las de Navidad.

Viajes - turismo
Turismo referencia
Foto: Unsplash
Por: Patricia González
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

A dos meses de las festividades de Navidad y Año Nuevo, el panorama turístico colombiano muestra un dinamismo destacado en la planificación del descanso de fin de año. Las reservas para las vacaciones decembrinas registran un incremento del 65 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsando tanto el mercado nacional como el internacional.

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Un elemento determinante en esta temporada ha sido la anticipación de compra. Aunque la planificación se distribuye durante varios meses, el mes de julio representó el punto de inflexión con un pico en las reservas del 85 % frente al mismo mes del año pasado.

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Posteriormente, septiembre se consolidó como el mes con el mayor volumen de compras, concentrando el 24 % del total de las reservas para la temporada decembrina; en otras palabras, casi una de cada cuatro reservas se concretó en ese mes.

Los destinos preferidos: entre las playas del Caribe y el encanto urbano

En el ámbito internacional, el top tres de destinos preferidos para recibir el año nuevo está liderado por:

  • Punta Cana (República Dominicana): encabeza las preferencias internacionales con el 27 % de las reservas
  • Madrid (España): ocupa el segundo lugar con un 8,2 %
  • Cancún (México): se ubica en la tercera posición con un 8 %
    Punta Cana, República Dominicana
    Punta Cana, República Dominicana
    Foto: Unsplash

No obstante, al analizar el crecimiento interanual, Montego Bay (Jamaica) destaca de forma sobresaliente con un aumento del 885 %, seguido por Buenos Aires (200 %) y Ciudad de México (145 %), evidenciando una apertura hacia nuevas experiencias, acuerdo con las cifras reportadas por Viajes Falabella.

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En el plano nacional, las playas caribeñas mantienen el liderazgo, aunque las grandes ciudades muestran un repunte significativo:

  • Cartagena: se mantiene como el destino nacional predilecto con el 28,4 % de las reservas
  • Bogotá: ocupa el segundo puesto con un crecimiento del 22,2 % en su cuota de reservas y un alza interanual del 78 %
  • Isla de San Andrés: completa el podio nacional con el 21 %

Otras ciudades como Montería (+77 %) y Cali (+73 %) también han mostrado crecimientos considerables, posicionándose como alternativas atractivas para el descanso estival.

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En cuanto a las fechas elegidas, el periodo comprendido entre el 1 y el 21 de diciembre concentra el 49 % de las reservas, lo que refleja una búsqueda explícita de mejores tarifas previas a las fiestas principales. Asimismo, las reservas para las celebraciones de Año Nuevo superan en un 32 % a las de Navidad.

Colombia como receptor de turismo internacional

El flujo turístico no solo se genera de salida; Colombia se consolida como un punto de atracción clave en Suramérica para la temporada decembrina. Los principales países emisores de turistas hacia Colombia son:

  • Brasil: lidera con el 27,2 % de las reservas de entrada
  • Argentina: representa el 27 %
  • Chile: aporta el 24,8 %

Para estos visitantes extranjeros, Cartagena es el destino preferido de forma transversal con el 34,7 % de sus reservas, seguida por Bogotá (17,2 %) y la Isla de San Andrés (16,7 %).

Gran Malecón del Mar, Cartagena.
Gran Malecón del Mar, Cartagena. Suministrada.

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