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Así está influyendo el cine en los colombianos a la hora de elegir destinos de viaje

El entretenimiento tiene un impacto fuerte en la vida personal de millones de personas y que se termina trasladando a diversos aspectos de sus vidas.

Persona en el cine.jpg
Hombre viendo película en el cine //
Foto: ImageFX (IA)
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

No es casualidad cuando un personaje asegura que una película y/o serie termina impactando fuerte en su vida, no solo por la historia, sino que algunos se ven reflejados en sus personajes y desean vivir un poco de la manera que ellos lo hacen, esta tendencia ha impactado no solo la moda ya que ahora el turismo también se ha visto beneficiado por eso.

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De acuerdo con un informe de Booking.com, el 88 % de los colombianos han viajado a nuevos destinos gracias al cine, o también las series, ya que quieren conocer lugares o experiencias al igual que sus personajes favoritos, permitiendo acercarse a nuevas culturas.

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“Los escenarios naturales y urbanos tienen un papel destacado en esta tendencia. Para el 41 % de los colombianos que mostraron interés en conocer destinos relacionados con series y películas, los paisajes son el elemento que más despierta sus ganas de viajar. Le siguen la historia o trama de la producción (16 %) y las locaciones donde se desarrolla (16 %)”, revelaron en su informe.

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Turismo referencia
Foto: Unsplash

Además, es el cine el que lidera la tendencia con un 28 % como forma de inspiración para viajar y conocer un nuevo destino en el mundo, aunque también los documentales suenan fuerte con un 17 %, detrás del 21 % de las series de las plataformas de streaming.

“La distancia tampoco parece ser una barrera definitiva para una parte de los viajeros. Entre quienes respondieron las preguntas sobre turismo audiovisual, el 31 % estaría dispuesto a viajar a cualquier lugar del mundo para visitar una locación de una película o serie, mientras que el 18% viajaría a otro país de Latinoamérica”, puntualizaron.

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