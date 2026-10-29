¿Escapada a Miami? Cómo vivir un Halloween inolvidable entre playas, festivales y cultura

La temporada de Halloween en Miami y Miami Beach se presenta como una oportunidad destacada para el turismo familiar, ofreciendo una combinación vibrante de calabazas, disfraces, música y actividades al aire libre.

Con la orientación de la Oficina de Turismo de Miami (Greater Miami Convention & Visitors Bureau, GMCVB), la oferta turística de esta época permite a los viajeros disfrutar de eventos culturales, festivales de otoño, recorridos para recoger dulces y atracciones temáticas, al tiempo que exploran la diversidad urbana de sus barrios desde una perspectiva única.

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Cultura, música y encuentros comunitarios

Para los viajeros interesados en incorporar propuestas culturales a su itinerario, el destino cuenta con experiencias musicales de primer nivel. En Miami Beach, el New World Center presenta el Concert for Kids: Spooky Symphony, una actividad interactiva orquestal diseñada para niños de 4 a 9 años. Programado para el 1 de noviembre a las 11:30 a. m., este concierto anima a los asistentes a acudir disfrazados para disfrutar de melodías inspiradas en la festividad.

Por su parte, quienes prefieren conectar con la vida local pueden acudir a la Hialeah Cares Community Halloween Party and Haunted House, una celebración comunitaria que combina una fiesta temática con una casa embrujada en un entorno festivo pensado para reunir a residentes y visitantes.



Tradición en las calles, adrenalina y naturaleza

El recorrido por los vecindarios emblemáticos es otro de los grandes atractivos de la temporada. En Coconut Grove Harvest, entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, los visitantes pueden apreciar la decoración otoñal y fotografiarse en escenarios temáticos. Específicamente el 31 de octubre, la agenda incluye cuentacuentos, una búsqueda del tesoro y la tradicional recolección de dulces en los locales comerciales del sector, una alternativa ideal para combinar el entretenimiento infantil con el turismo de compras y paseos urbanos.

Para quienes buscan mayor emoción durante sus vacaciones, el House of Horror Haunted Carnival en Tropical Park integra juegos mecánicos, atracciones de feria y escenarios terroríficos. Como contraparte para quienes prefieren la tranquilidad de los espacios naturales, Boo in Bloom en el Fruit & Spice Park de Homestead invita a celebrar la temporada rodeados de jardines y vegetación al aire libre.

Halloween en Miami. Foto: Oficina de Turismo de Miami.

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Recomendaciones para el viajero y exploración del destino

Una escapada en estas fechas permite complementar las festividades de Halloween con los atractivos turísticos tradicionales de Miami Beach y sus alrededores. Los turistas pueden alternar los eventos temáticos con caminatas costeras, visitas a sus famosas playas, recorridos comerciales y la variada gastronomía local.

No olvide planificar su visita consultando con anticipación las fechas, horarios, requerimientos de ingreso y límites de edad, dado que ciertas actividades requieren boletos o tienen aforo limitado.