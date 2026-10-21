Dos destinos en Halloween que muchos aseguran que son los más terroríficos en el mundo

Faltan pocos días para la celebración de Halloween en todo el mundo, una fecha que no solo miles de personas aprovechan para disfrazarse y pasar tiempo en familia, sino que también una oportunidad para conocer destinos fuera de lo común, en especial aquellos que cuentan “historias de terror” o tienen relatos anormales.

Brujas, leyendas de vampiros, recorridos misteriosos y celebraciones culturales convierten octubre y noviembre en una oportunidad para descubrir destinos desde otra perspectiva, pero, según un estudio, existen dos a nivel mundo que se han convertido en los favoritos: Salem y Transilvania, en Estados Unidos y Rumania, respectivamente.

Halloween Foto: ImgFX, referencia

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Salem y Transilvania, dos destinos que conquistan el terror mundial

De acuerdo con Assist Card, empresa aliada a la asistencia al viajero, estos dos destinos cuentan historias de siglos pasados y mitos que, hasta la fecha, se han expandido por todo el mundo.

"Al viajar al exterior, es fundamental contar con el acompañamiento adecuado ante cualquier imprevisto. Por eso, al momento de elegir la mejor asistencia al viajero es importante evaluar la trayectoria de la compañía, su solidez financiera”, indicaron.



Por un lado, historias de terror de Estados Unidos que se esconden en la calle y, por el otro, el supuesto origen de Drácula y los vampiros en todo el mundo.

Salem está ligado históricamente a los juicios de brujería de 1692, mientras que Transilvania tiene una fuerte asociación cultural y turística con Drácula y Vlad el Empalador.

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¿Por qué Salem es uno de los destinos más terroríficos para Halloween?

Este destino se volvió famoso por su relación con los juicios por brujería del siglo XVII. Destination Salem, la organización oficial de turismo de la ciudad, las celebraciones atraen a más de un millón de visitantes. En 2026, la programación coincide con los 400 años de historia de Salem e incluye un espectáculo de drones para la noche del 31 de octubre

Bruja Foto: Pexels

Transilvania, la tierra asociada con Drácula

Muchos buscan experiencias relacionadas con Drácula y las leyendas de vampiros. Aunque su vínculo con el personaje pertenece principalmente al imaginario literario y popular, el castillo de Bran se ha convertido en un referente turístico de esta historia.

Transilvania, Rumania // Foto: NatGeo

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¿Cómo llegar a estos destinos desde Colombia?

Para llegar desde Colombia a estos destinos, los viajeros pueden tomar como punto de partida Bogotá. En el caso de Salem, Massachusetts, la ruta habitual implica volar hacia Estados Unidos y continuar por vía terrestre hasta esta ciudad, ubicada cerca de Boston.

Para llegar a Transilvania, Rumania, es necesario viajar hacia Europa y posteriormente conectar con ciudades de la región como Cluj-Napoca, Sibiu o Brașov, dependiendo del lugar que se quiera visitar.