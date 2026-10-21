La isla de aguas cristalinas que conquista a los colombianos: 5 planes para vacaciones inolvidables

Playas de aguas cristalinas, recorridos por paisajes tropicales, aventuras entre árboles y experiencias para descubrir otras culturas. Curazao se presenta como una alternativa para los colombianos que quieren disfrutar del Caribe de una manera diferente, con planes que van más allá de tomar el sol y descansar frente al mar.

Ubicada en el sur del Caribe, esta isla reúne atractivos naturales, una capital llena de color y actividades para quienes buscan combinar descanso, aventura y gastronomía durante sus vacaciones. A esto se suma su conexión aérea con Colombia, un factor que la convierte en una opción para quienes están pensando en su próximo viaje internacional.

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Uno de sus principales atractivos es Willemstad, capital de Curazao, reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Sus edificios de inspiración europea, sus fachadas coloridas y su oferta de restaurantes y cafés hacen parte de una identidad cultural que también se refleja en la vida cotidiana de la isla. Sin embargo, la experiencia no termina en sus calles ni en sus playas.

Willemstad, capital de Curazao, con hermosos paisajes. Foto: Suministrada

Curazao también ofrece alternativas para explorar el fondo marino, recorrer caminos fuera de las rutas tradicionales y conocer iniciativas que buscan proteger sus ecosistemas. Bajo la filosofía Travel with Love, el destino promueve una forma de viajar que invita a disfrutar de sus atractivos y, al mismo tiempo, contribuir a su conservación.



Estos son cinco planes para tener en cuenta al organizar una visita.

1. Recorrer las calles de Willemstad en vehículos eléctricos

Una de las primeras paradas para quienes visitan Curazao es Willemstad, una ciudad que llama la atención por sus construcciones de colores y la mezcla de influencias culturales que se aprecia en sus calles.

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Para conocerla desde otra perspectiva, los viajeros pueden optar por recorridos en scooters eléctricos o tuk-tuks eléctricos, vehículos que permiten desplazarse por distintos sectores mientras se observan los detalles de la arquitectura y el ambiente de la capital.

El trayecto se convierte en una alternativa para quienes disfrutan de los paseos urbanos, la fotografía y los lugares con historia. Además, permite complementar los días de playa con una experiencia que acerca a los visitantes a la identidad cultural de la isla.

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2. Explorar las aguas cristalinas y descubrir una isla deshabitada

El mar es uno de los grandes protagonistas de Curazao. La isla cuenta con más de 35 playas y ofrece alternativas para quienes quieren disfrutar de sus aguas transparentes, observar la vida marina o pasar varias horas navegando por el Caribe.

Buceo en Curazao. Foto: Suministrada

Los aficionados al snorkel pueden explorar los entornos submarinos de sus playas, mientras que quienes buscan una experiencia más especializada tienen a su disposición más de 75 sitios designados para el buceo.

Otra opción es realizar una excursión a Klein Curazao, una pequeña isla deshabitada que se caracteriza por sus arenas blancas y sus aguas cristalinas. El recorrido permite alejarse del movimiento cotidiano y disfrutar de un paisaje natural diferente.

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También se organizan paseos en barco al atardecer, una alternativa para contemplar el horizonte desde el mar y cerrar la jornada con una experiencia distinta durante las vacaciones.

3. Descubrir el lado más salvaje de Curazao en un recorrido todoterreno

Quienes creen que Curazao es únicamente un destino de playa pueden encontrar otra cara de la isla al adentrarse en sus paisajes naturales. Los recorridos en buggys todoterreno y las excursiones en Jeep permiten transitar por caminos alejados de los circuitos turísticos más concurridos y descubrir escenarios que muestran la diversidad del territorio.

Recorridos en buggys en Curazao. Foto: Suministrada

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Entre los lugares que pueden formar parte de estas experiencias están la cueva de San Pedro y la playa de Porto Mari, dos referencias para quienes quieren combinar exploración y contacto con la naturaleza. Estos planes son una alternativa para los viajeros que buscan actividades al aire libre y desean compartir una aventura con amigos, en pareja o en familia.

La recomendación es contratar operadores autorizados y seguir las indicaciones de seguridad durante los recorridos.

4. Lanzarse en tirolesa y contemplar la naturaleza desde las alturas

Para quienes quieren sumar adrenalina al itinerario, Hofi Mango ofrece una experiencia que permite observar la vegetación tropical desde una perspectiva poco habitual. En este espacio natural, los visitantes pueden realizar un recorrido en tirolesa entre las copas de los árboles y contemplar el paisaje mientras se desplazan por las alturas.

Lanzarse en tirolesa en Curazao. Foto: Suministrada

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La actividad combina emoción y contacto con el entorno, y representa una alternativa para quienes desean diversificar sus vacaciones con algo más que actividades acuáticas. La visita también permite reconocer la importancia de los espacios verdes en la identidad de Curazao, un destino que reúne ecosistemas y paisajes que van más allá de su costa.

5. Viajar con propósito y ayudar a conservar los atractivos naturales

Una de las propuestas que busca diferenciar la experiencia turística en Curazao es Travel with Love, una filosofía que invita a los visitantes a pensar en el impacto que puede generar su presencia en el destino.

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La iniciativa promueve alternativas para involucrarse en el cuidado de la isla, entre ellas actividades relacionadas con la protección de los arrecifes de coral y acciones de voluntariado vinculadas con la naturaleza y organizaciones locales.

Los arrecifes cumplen una función importante en los ecosistemas marinos y forman parte de los atractivos naturales del Caribe. Por eso, conocer iniciativas para su conservación puede convertirse en una manera de complementar las actividades recreativas con experiencias de aprendizaje y participación.

La invitación también incluye acercarse a la gastronomía local, conocer los ingredientes que se utilizan en sus preparaciones y descubrir las historias que hay detrás de la cocina de la isla.

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Quienes prefieren planes más tranquilos pueden complementar el recorrido con sesiones de yoga y actividades de bienestar al aire libre, algunas de ellas en espacios rodeados de vegetación o frente al mar.

Curazao, la isla que lo tiene todo: playas, historia y naturaleza// Foto: Pexels

¿Cómo viajar a Curazao desde Colombia?

Los viajeros colombianos tienen varias alternativas para llegar a la isla por vía aérea. Según la información suministrada por el destino, hay vuelos directos desde Bogotá con Wingo, Copa Airlines y Avianca.

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Desde Medellín, las conexiones directas se ofrecen con Wingo y Z Air, mientras que desde Barranquilla se puede viajar con Z Air. La información de referencia señala que Avianca opera 14 vuelos semanales entre Bogotá y Curazao.

No obstante, las frecuencias, los itinerarios y las condiciones de cada ruta pueden cambiar, por lo que es recomendable consultar la disponibilidad directamente con las aerolíneas antes de comprar los tiquetes.

Otra herramienta útil para organizar la visita es la aplicación móvil Curaçao Travel Guide App, disponible para Android y iOS. Allí se puede consultar información sobre alojamientos, actividades, planificación de itinerarios y requisitos para ingresar al destino.

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Antes de viajar, también es importante revisar las condiciones migratorias y sanitarias vigentes, incluida la documentación relacionada con la vacunación contra la fiebre amarilla cuando corresponda.

Con sus playas, su riqueza cultural y una oferta que combina aventura, descanso y naturaleza, Curazao propone una experiencia caribeña que va más allá de los paisajes de postal. Para los colombianos que buscan un destino internacional con distintas alternativas para disfrutar sus vacaciones, la isla ofrece planes para explorar el mar, conocer su historia y descubrir por qué viajar también puede ser una oportunidad para contribuir al cuidado del lugar que se visita.