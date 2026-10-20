Altos costos y sargazo ponen en alerta a Tulum, joya turística del Caribe mexicano

El encarecimiento de los servicios, la disminución de la conectividad aérea y los problemas asociados al sargazo figuran entre los factores que presionan la actividad turística de Tulum, una de las joyas del Caribe Mexicano, un destino que enfrenta numerosas dificultades para mantener su competitividad y muestra síntomas de alarma.

Así lo indició Miriam Cortés, presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales del estado de Quintana Roo (sureste), advirtió que la situación del destino debe servir como una señal de alerta para México, particularmente ante la discusión sobre el incremento del Derecho de No Residente (DNR) y la necesidad de recuperar la promoción turística nacional.

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"En Tulum se sumaron muchísimos factores (...) es el sargazo, la falta de atención directa y correcta hacia el sargazo, una creciente explosiva de lo que son rentas vacacionales, es casi el doble de cuartos contra los cuartos hoteleros. Y un aeropuerto que al principio funcionó muy bien y que después de que quitaron todas las bondades de no cobrarles tantos impuestos y todo eso, las aerolíneas fueron cambiando de aeropuerto, no se pudo sostener”, reconoció Cortés.

Durante un recorrido por la zona hotelera de Tulum, donde normalmente se registra un tráfico intenso, se pudo observar que predomina el cierre de negocios, con letreros de ventas, rentas y traspasos; y lo más preocupante, son pocos los turistas que se observan caminando o paseando en bicicletas.



La falta de mantenimiento es evidente, las calles llenas de baches que los propios trabajadores tienen que rellenar, hoteles y restaurantes cerrados con todo el mobiliario a la vista y restaurantes vacíos.

En las últimas semanas siete aerolíneas, entre ellas Aeroméxico y Volaris, han anunciado suspensión de vuelos a partir de enero.

Tulum Foto: AFP

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Tulum fue el proyecto turístico emblemático del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien inauguró en 2023 el aeropuerto de la ciudad con capacidad para recibir más de 5 millones de turistas al año, cifra que nunca se ha cumplido.

De acuerdo con la secretaría estatal de turismo, actualmente el Caribe Mexicano registra un 50,4% de ocupación y tan sólo Tulum reporta un 41,8%, pero cada vez se suman más hoteles de la zona costera que anuncian cierre de operaciones.

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Por otro lado, Cortés explicó que, aunque Quintana Roo cuenta con recursos estatales para promover sus destinos, estos no son suficientes para sustituir una estrategia nacional que posicione a México en los mercados internacionales.

“No estamos pidiendo que promuevan un hotel o promuevan un parque, estamos pidiendo promoción institucional, que se promueva México, sus bellezas, su naturaleza, lo maravilloso que es, pero en tanto no lo hagamos, pues claro, se está yendo el turismo a otro lado”, puntualizó.

Desde la perspectiva local, Gabriel de Jesús López Uc, un guía local de turistas que permanece en la entrada de la zona arqueológica de Tulum en espera de turistas, describió un panorama complicado para quienes ofrecen servicios a los visitantes.

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“Honestamente (la actividad) está muy bajo", indicó.

López Uc advirtió la situación se debe a los costos excesivos para ingresar al Parque del Jaguar, a las playas públicas e incluso a las zonas de estacionamiento.

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“Estaban muy exuberantes esos costos y ya hacía que prácticamente el turismo no se acercara”, aseguró, al valorar que las recientes modificaciones de las tarifas han supuesto un alivio para algunos visitantes.

Como ejemplo, mencionó que el costo para mexicanos que utilizan transporte pasó de 200 pesos (10 dólares) a 100 pesos (5 dólares), mientras que para los extranjeros refirió una reducción de 575 (30 dólares) a 285 pesos (15 dólares) en promedio.