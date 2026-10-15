El destino del Caribe colombiano que está de moda en 2026: viajes crecieron un 123 %

Santa Marta se destacó entre los destinos nacionales que despertaron mayor interés entre los viajeros durante marzo de 2026, debido a que la demanda de vuelos hacia esta ciudad del Caribe colombiano creció un 123 % frente a la registrada durante el Hot Sale de marzo de 2025, según un análisis de Despegar sobre el comportamiento de compra de los viajeros.

El resultado ubicó a Santa Marta por encima de otros destinos nacionales incluidos en el informe, como Cartagena, que registró un aumento del 93 %, y Medellín, donde el crecimiento fue del 31 %.

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De acuerdo con el análisis, la demanda total de viajes durante el Hot Sale de marzo de 2026 aumentó un 60 % frente a marzo de 2025. Sin embargo, el avance fue más pronunciado en el mercado nacional que en el internacional.

Ola de calor en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Narta.

Los colombianos están optando por viajes nacionales más cortos

Los viajes nacionales crecieron un 70 % durante la temporada analizada, mientras que los internacionales aumentaron un 40 %, según Despegar.



En el caso de los vuelos dentro de Colombia, uno de los datos destacados fue el comportamiento de los viajes de entre una y cuatro noches, cuya demanda también creció un 70 %. Esta duración coincide con planes de pocos días, aunque el análisis no establece que ese sea el motivo del aumento.

Por otro lado, la duración de los viajes al exterior mostró un comportamiento diferente. Según el análisis de Despegar, la demanda de vuelos internacionales para viajes de cinco noches o más creció un 40 % frente a marzo de 2025. Para los desplazamientos de hasta cuatro noches, el incremento fue del 20 %.

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El informe también identificó a Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga entre las ciudades que registraron precios más bajos frente al Hot Sale de 2025 y, al mismo tiempo, un crecimiento de la demanda. Cartagena presentó el mayor aumento dentro de ese grupo, con un 98 %.

Estos resultados corresponden al comportamiento observado durante la temporada analizada y no constituyen un balance general de las preferencias de viaje de todos los colombianos en 2026.

Bogotá. Foto: AFP.

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Hot Sale de octubre

Mientras los datos de marzo permiten identificar los destinos que ganaron interés durante aquella temporada, el Hot Sale de octubre de 2026 tiene una oferta vigente hasta el 23 de octubre, según la información de Despegar.

Entre las promociones anunciadas están los hoteles 2x1 en Bogotá, San Andrés, Barranquilla, Cartagena, Leticia, Santa Marta, Quimbaya, Cali y Medellín. También hay cupones de hasta $3 millones de descuento en paquetes al Caribe con cadenas hoteleras seleccionadas.

La oferta internacional incluye Panamá, tanto en vuelos como en paquetes todo incluido.

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Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia, explicó que las temporadas de descuentos también se han convertido en oportunidades para organizar viajes futuros. “Las temporadas de descuentos están dejando de ser únicamente momentos de compra para convertirse también en momentos de planificación. El viajero llega con una intención cada vez más clara y encuentra una oportunidad para convertirla en su próximo viaje. Para nosotros, entender esos cambios es clave para seguir acompañando la manera en que los colombianos quieren viajar”, afirmó.