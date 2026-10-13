No es París, pero tiene Torre Eiffel: cuatro destinos que tienen su propia versión en el mundo

Cuando se menciona París, la Torre Eiffel, el río Sena y las calles de la capital francesa suelen aparecer entre las primeras imágenes asociadas al destino. Sin embargo, no siempre es necesario viajar a Francia para encontrar referencias a algunas de las ciudades más famosas del mundo. Existen otros lugares que comparten sus nombres o tienen atractivos inspirados en reconocidos destinos internacionales.

Destinos que se repiten en todo el mundo

Uno de los ejemplos más curiosos es París, Texas , en Estados Unidos. La ciudad cuenta con su propia versión de la Torre Eiffel, coronada incluso por un sombrero vaquero, una particularidad que refleja la identidad estadounidense del lugar. Además de este atractivo, los viajeros pueden conocer espacios históricos, recorrer senderos naturales y visitar viñedos de la región.



, en Estados Unidos. La ciudad cuenta con su propia versión de la Torre Eiffel, coronada incluso por un sombrero vaquero, una particularidad que refleja la identidad estadounidense del lugar. Además de este atractivo, los viajeros pueden conocer espacios históricos, recorrer senderos naturales y visitar viñedos de la región. Otro caso es Atenas, Georgia , también en Estados Unidos. Aunque su nombre remite inevitablemente a la capital griega, esta ciudad tiene una personalidad propia, marcada por el arte, la música y la gastronomía. Sus museos, galerías y espacios culturales hacen de este destino una alternativa para quienes buscan experiencias diferentes.



, también en Estados Unidos. Aunque su nombre remite inevitablemente a la capital griega, esta ciudad tiene una personalidad propia, marcada por el arte, la música y la gastronomía. Sus museos, galerías y espacios culturales hacen de este destino una alternativa para quienes buscan experiencias diferentes. En Europa, Bucarest, Rumania, suele protagonizar una confusión geográfica con Budapest, la capital de Hungría. Aunque sus nombres son similares, se trata de ciudades distintas, cada una con una historia y atractivos particulares. El Palacio del Parlamento, el Palacio Cantacuzino y la librería Cărturești Carusel figuran entre sus principales puntos de interés.

Estos destinos demuestran que un nombre conocido puede ser apenas el punto de partida para descubrir un lugar completamente diferente. Para los viajeros, las coincidencias geográficas también pueden convertirse en una oportunidad para explorar nuevas culturas, paisajes e historias más allá de los destinos tradicionales.