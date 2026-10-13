CUT responde a De La Espriella por protestas del 14 de octubre: “No aceptamos estigmatizaciones”

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, respondió al presidente Abelardo De La Espriella, quien había calificado a quienes promueven el paro nacional del 14 de octubre como “instigadores de la maldad”. En entrevista con Mañanas Blu, Arias rechazó esos señalamientos, aseguró que la protesta será pacífica y expuso las razones por las que los trabajadores saldrán a las calles este miércoles.

Las razones del paro nacional del 14 de octubre

Arias explicó que la movilización responde a lo ocurrido durante los dos primeros meses del Gobierno de De La Espriella. Según el dirigente sindical, la administración busca recortar derechos de los sectores populares y de la clase trabajadora.

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Entre los motivos citó la situación de los contratistas y los anuncios de una reestructuración del Estado, con facultades otorgadas por el Congreso. Según dijo, esas facultades fueron impulsadas por el Centro Democrático. También mencionó que el Ministerio del Trabajo está derogando circulares y decretos del Gobierno anterior que, a su juicio, restan atribuciones a los inspectores para vigilar violaciones de derechos laborales y sindicales en las empresas. A esas razones sumó el salario mínimo vital y el proyecto de estatuto antiterrorista, que Arias considera una amenaza para quienes salgan a protestar.

“No aceptamos estigmatizaciones”: la respuesta a De La Espriella

El mandatario aseguró que la movilización pacífica estará garantizada. Dijo también que quienes promueven el paro buscan causar caos y desestabilizar, y que son “instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”. Arias respondió que el Gobierno envía dos mensajes a la vez: “uno no puede decir, hacer dos discursos en el mismo momento”. Para el dirigente, calificar a los convocantes de instigadores y desestabilizadores es un primer paso para incluirlos en el marco del estatuto antiterrorista.



Sobre ese punto, Arias afirmó: “Nosotros no podemos aceptar esas estigmatizaciones. La rechazamos y la condenamos”. Agregó que, en su opinión, el Presidente pone a los manifestantes “en contravía de un derecho democrático”.

Foto: X @fabioariascut

Estatuto antiterrorista: el punto de mayor debate

El estatuto antiterrorista fue el tema más discutido durante la entrevista. Arias sostuvo que perseguir a narcotraficantes y violentos ya está contemplado en la ley. Por eso preguntó para qué se necesita una norma adicional, y dijo que ese interrogante “ya por lo menos empieza a ser sospechoso frente a lo que se pretende frente a las protestas sociales”.

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Salario mínimo vital y Consejo de Estado

Arias afirmó que el Consejo de Estado estudia la anulación del decreto con el cual el Gobierno de Petro estableció el salario mínimo vital. Recordó que el alto tribunal suspendió primero esa norma y obligó a expedir un nuevo decreto. Según dijo, el Consejo de Estado habría anunciado un fallo antes de que termine noviembre.

Desde la mesa de trabajo se planteó que esa corporación estudia todas las demandas y que aún no ha decidido de fondo. Le preguntó si no era irresponsable decir que la medida ya fue tumbada. Arias respondió que habrá que esperar la decisión definitiva y reiteró que no estaba diciendo “ninguna mentira”. Añadió que la tesis del salario mínimo vital proviene de la OIT, que la revalidará en un seminario internacional con trabajadores y empresarios a finales de noviembre.

Petro firma nuevo decreto de salario mínimo: aumento del 23.7 % se mantiene en diciembre de 2025. Foto: Presidencia de la República

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Protesta pacífica, bloqueos y orden público

Ante la pregunta de si la CUT garantiza una marcha pacífica, Arias respondió que esa garantía corresponde a los organismos de orden público. De parte de los convocantes, dijo: “Nosotros la garantía que sí damos es que estamos invitando a una movilización pacífica, como siempre lo hemos hecho”.

Sobre los posibles bloqueos de vías, explicó que los manifestantes caminarán por las vías públicas y carreteras del país. Reconoció que ello generará interrupciones mientras pase la marcha. En sus palabras: “Toda protesta genera alguna inconformidad, alguna molestia para alguien, lo entendemos perfectamente”.

En la entrevista también se discutió el papel de la fuerza pública durante el estallido social de 2021. Arias recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó casos de policías vestidos de civil que, según el organismo, instigaron a la fuerza pública contra los manifestantes. En la mesa de trabajo de Mañanas Blu, se respondió que la Corte Suprema de Justicia condenó a integrantes de la Primera Línea que eran infiltrados de las disidencias de las FARC y del ELN. Afirmó además que hay que reconocer los abusos de ambos lados. Arias agradeció que el periodista aceptara que también ha habido abusos policiales.

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Petro estará en la marcha de Bogotá

Arias confirmó que el expresidente Gustavo Petro participará en la movilización hacia la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y que ha invitado a sumarse. Dijo que aún se definirá si interviene desde la tarima. Aclaró que no ve inconveniente en que lo haga.

