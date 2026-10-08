¿Cuáles son los límites del estatuto antiterrorista?: Mañanas Blu, 8 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 8 de octubre de 2026:



Ana Ligia Mora, representante a la Cámara por el Centro Democrático, respaldó el estatuto ntiterrorista del Gobierno y aseguró que puede servir para recuperar el orden y fortalecer las herramientas contra las estructuras criminales . También planteó complementar la iniciativa con la formalización gradual de pequeños mineros para reducir una de las fuentes de financiación de los grupos ilegales.

. También planteó complementar la iniciativa con la formalización gradual de pequeños mineros para reducir una de las fuentes de financiación de los grupos ilegales. Por su parte, el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, cuestionó varios puntos del estatuto y advirtió que, a su juicio, conceptos como generar “miedo, pánico o zozobra” podrían abrir la puerta a interpretaciones demasiado amplias. También criticó el mecanismo previsto para incluir personas u organizaciones en listas de terrorismo, al considerar que podría concentrar facultades excesivas en el Ejecutivo, aunque respaldó endurecer las sanciones por el uso de drones con fines terroristas.

También criticó el mecanismo previsto para incluir personas u organizaciones en listas de terrorismo, al considerar que podría concentrar facultades excesivas en el Ejecutivo, aunque respaldó endurecer las sanciones por el uso de drones con fines terroristas. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, cuestionó el cobro de $4.235 por cada tonelada de carga que entre o salga de Buenaventura y aseguró que, aunque la Alcaldía lo presenta como un precio público, para el gremio funciona en la práctica como un tributo que debería tener respaldo legal. Advirtió que el costo podría terminar trasladándose a los fletes, encarecer las importaciones y restar competitividad a las exportaciones que se movilizan por el principal puerto del Pacífico colombiano.

y aseguró que, aunque la Alcaldía lo presenta como un precio público, para el gremio funciona en la práctica como un tributo que debería tener respaldo legal. Advirtió que el costo podría terminar trasladándose a los fletes, encarecer las importaciones y restar competitividad a las exportaciones que se movilizan por el principal puerto del Pacífico colombiano. El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, explicó que el explosivo que dejó dos policías heridos había sido enterrado en una zona verde y fue activado después de que los uniformados terminaran un puesto de control y avanzaran en motocicleta. Confirmó que ambos están fuera de peligro y anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Confirmó que ambos están fuera de peligro y anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, aseguró que los planes de acción elaborados para la reconstrucción del departamento después del terremoto ya superan los 20 billones de pesos . Señaló que hay municipios con afectaciones en hasta el 30 % de sus viviendas y pidió incluir un capítulo especial para la reconstrucción en el Plan Nacional de Desarrollo, combinando recursos nacionales, territoriales y privados.

. Señaló que hay municipios con afectaciones en hasta el 30 % de sus viviendas y pidió incluir un capítulo especial para la reconstrucción en el Plan Nacional de Desarrollo, combinando recursos nacionales, territoriales y privados. Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, pidió revocar el nuevo marco tarifario del servicio de aseo aprobado al final del Gobierno anterior, al asegurar que podría afectar a cerca de 36 millones de colombianos . Según el gremio, la fórmula no reconoce adecuadamente costos laborales, reposición de vehículos y otras obligaciones de los prestadores, por lo que podría terminar generando mayores tarifas; Andesco espera acordar un nuevo marco antes de que la resolución entre en vigencia.

. Según el gremio, la fórmula no reconoce adecuadamente costos laborales, reposición de vehículos y otras obligaciones de los prestadores, por lo que podría terminar generando mayores tarifas; Andesco espera acordar un nuevo marco antes de que la resolución entre en vigencia. Juan Roch, activista por la educación y la vivienda en Madrid, España, explicó que las movilizaciones por la crisis de vivienda continúan tras la muerte de Maricarmen Abascal y confirmó que los sindicatos mayoritarios fueron convocados a una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre. También advirtió que los altos precios de los alquileres y la dificultad para comprar vivienda están afectando especialmente a las generaciones más jóvenes.

y confirmó que los sindicatos mayoritarios fueron convocados a una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre. También advirtió que los altos precios de los alquileres y la dificultad para comprar vivienda están afectando especialmente a las generaciones más jóvenes. El periodista y presentador José Fernando Patiño presentó 'El Gran Abrazo por Cali y el Valle' , un evento solidario que se realizará este sábado en la Arena USC con artistas, conferencistas y actividades de apoyo a los afectados por el terremoto. Explicó que los recursos de las entradas serán entregados en partes iguales a ABACO y a TECHO Colombia, mientras que comerciantes que perdieron sus locales podrán participar en una muestra comercial.

, un evento solidario que se realizará este sábado en la Arena USC con artistas, conferencistas y actividades de apoyo a los afectados por el terremoto. Explicó que los recursos de las entradas serán entregados en partes iguales a ABACO y a TECHO Colombia, mientras que comerciantes que perdieron sus locales podrán participar en una muestra comercial. Richard Augusto Sánchez, gerente general de Fedepapa, explicó que el fuerte incremento anual en el precio de la papa responde en parte a la recuperación frente a los bajos valores de 2025, cuando la sobreoferta generó pérdidas para los productores . Sin embargo, señaló que ahora la reducción de las áreas sembradas y los efectos de El Niño empiezan a disminuir el abastecimiento y podrían influir en el alza de los precios.

. Sin embargo, señaló que ahora la reducción de las áreas sembradas y los efectos de El Niño empiezan a disminuir el abastecimiento y podrían influir en el alza de los precios. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, atribuyó los altos precios de la carne a una menor oferta de ganado, afectada por las condiciones climáticas, el intenso verano y una reducción en el sacrificio . Consideró que el incremento podría moderarse, pero también advirtió que la informalidad y el sacrificio informal tienen un peso importante en la formación del precio que termina pagando el consumidor.

. Consideró que el incremento podría moderarse, pero también advirtió que la informalidad y el sacrificio informal tienen un peso importante en la formación del precio que termina pagando el consumidor. Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de Presos Políticos de Venezuela, valoró positivamente que las denuncias de tortura sean incorporadas a procesos judiciales en Estados Unidos , pero aseguró que estas prácticas continúan porque, según la organización, no se ha desmontado el aparato represivo venezolano. También denunció que colombianos recluidos en El Rodeo 1 siguen enfrentando malos tratos, restricciones de agua, falta de atención médica y dificultades para comunicarse con sus familias.

, pero aseguró que estas prácticas continúan porque, según la organización, no se ha desmontado el aparato represivo venezolano. También denunció que colombianos recluidos en El Rodeo 1 siguen enfrentando malos tratos, restricciones de agua, falta de atención médica y dificultades para comunicarse con sus familias. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, informó que empresarios comprometieron 220.000 millones de pesos para la iniciativa 'Reconstruir con Propósito' en el Valle del Cauca. Explicó que la prioridad inmediata será recuperar colegios y centros de salud en Cali, el norte del Valle, Buenaventura y otras zonas afectadas, con el objetivo de acelerar el regreso de los estudiantes a la presencialidad y posteriormente avanzar en la reconstrucción de infraestructura.

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