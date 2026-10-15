Viaje con sabor y vallenato: la primera edición de 'La Tierrita' revive tradición del Cesar

Para los viajeros apasionados por sumergirse en la riqueza cultural e identidad de cada territorio, la capital del departamento del Cesar se prepara para ser el escenario de una celebración memorable. Del 14 al 16 de noviembre, el Centro Recreacional La Pedregosa en Valledupar abrirá sus puertas a la primera edición del Festival ‘La Tierrita: Un Valle de Sabores’.

Esta propuesta turística y cultural nace con el propósito de revivir las tradiciones, costumbres e historias que han definido históricamente al Viejo Valledupar, fusionando la sazón autóctona con los inconfundibles acordes de la música vallenata.

Foto: Acodrés.

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Un banquete de sabores e historias en el Viejo Valledupar

El itinerario de este encuentro gastronómico promete convertirse en un punto de atracción clave para familias, turistas y amantes de las expresiones auténticas de la región. La oferta gastronómica reunirá a 53 negocios locales, entre los que se destacan restaurantes, reposterías y variados emprendimientos orientados a resaltar la diversidad de sabores del territorio.

Foto: Acodrés

Más allá del deleite culinario, ‘La Tierrita’ está concebida como una experiencia inmersiva para conectar a los visitantes con las narrativas que se esconden detrás de cada receta, cada canción y cada costumbre ancestral.



Gastronomía y cultura como motores del desarrollo regional

Esta iniciativa es liderada por Acodrés Cesar en alianza estratégica con la Caja de Compensación Familiar del Cesar. Según destacó Javier Arroyo, director de Acodrés Cesar, el objetivo primordial es visibilizar el talento local, dinamizar el sector y salvaguardar el legado cultural de la región para compartirlo con las nuevas generaciones y los viajeros de todo el país.

La meta a largo plazo es lograr que el encuentro trascienda su edición inaugural y posicione decididamente al departamento del Cesar como un destino gastronómico y turístico de referencia en Colombia.

