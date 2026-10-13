Entre tradición y ballenas jorobadas: la apuesta del Pacífico colombiano por el turismo sostenible

Cada año, entre los meses de julio y septiembre, las ballenas jorobadas procedentes del Pacífico Sur emprenden un recorrido migratorio hacia las cálidas aguas de las costas colombianas.

En este entorno tropical, poblaciones locales como La Barra —una comunidad situada en el parque natural Uramba Bahía Málaga, en el municipio de Buenaventura— han encontrado en el avistamiento de estos mamíferos un eje central para impulsar el turismo de naturaleza sostenible.

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De la tradición ancestral al auge turístico

La relación entre los habitantes de La Barra y estos cetáceos posee raíces profundas que anteceden al auge del turismo. Tradicionalmente, las ballenas acudían a Bahía Málaga principalmente para aparearse en un espacio libre de embarcaciones de pesca o de avistamiento, lo que generaba un periodo de descanso ecosistémico de dos a tres meses equivalente a una veda natural.

En aquella época, los pescadores locales acostumbraban darles la bienvenida mediante fogatas, cantos y rituales, motivados por la creencia religiosa de que navegar cerca de ellas podría llevarlos a sufrir un destino similar al del personaje bíblico Jonás.



El desafío de la sostenibilidad y el turismo responsable

El incremento en la llegada de visitantes a esta playa del Pacífico colombiano generó un reto ambiental significativo: la profusión de lanchas interrumpió los recorridos habituales de los mamíferos. Ante esta problemática, la comunidad decidió actuar para equilibrar la preservación del entorno natural con los ingresos que aporta el turismo.

Como medida central, se estableció que todos los viajeros deben recibir una charla de concientización antes de embarcarse para observar a los animales.

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Capacitación local y la trilogía del desarrollo armónico

A la par con la sensibilización de los visitantes, los marineros y motoristas de las lanchas reciben capacitación en técnicas de avistamiento responsable, formación que se refuerza en el marco del Festival Mundial de Ballenas y Cantadoras, celebrado a principios de octubre en La Barra. De acuerdo con Yamile Perdomo Quintero, coordinadora de la Unidad de Gestión Bahía Buenaventura Bahía Málaga, estas acciones buscan dinamizar la economía local bajo un modelo de desarrollo armónico. Esta perspectiva integra una trilogía de equidad que garantiza beneficios para las comunidades locales, la sociedad y la conservación de los recursos naturales.