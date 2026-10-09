El arte de las tejedoras del Magdalena en la guía turística digital "Colombia artesanal"

A través de la guía turística digital "Colombia artesanal" , un proyecto de Artesanías de Colombia, se exponen historias llenas de tradición y cultura. Sus protagonistas son cientos de artesanos de todas las regiones de Colombia que han creado el tejido cultural del país, convirtiendo su artesanía en proyecto de vida. Así ocurre en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde más de 100 mujeres han encontrado en el tejido una forma de expresar sus pensamientos, conectarse con la naturaleza de la región y mantener viva la identidad de la comunidad.

"Lucelly, como tantos indígenas de nuestro país, tuvo que separarse de su territorio ancestral sin haberlo pedido. Le tocó hacerlo dos veces. La primera, por razones de salud, porque en su pueblo, a orillas del Río Fundación, no había cómo tratarla; vivió, muy a pesar suyo, dos años en Santa Marta. Luego, por cumplir los 18, su comunidad tuvo que huir de los grupos armados que amenazaron con dañarlos", inicia el podcast que hace parte de esta plataforma que más que una fuente de información, está diseñada para guiar a los turistas por diferentes planes en las regiones de Colombia, vinculados con las experiencias de los artesanos y los espacios donde desarrollan sus oficios. A través de las rutas, se puede conocer a cada maestro, su oficio, su número de teléfono y dirección con el propósito de agendar una cita en sus talleres y hacer parte de sus actividades. A estas experiencias se suman el podcast y la fotografía que construyen narraciones audiovisuales disponibles en Colombia artesanal, un proyecto de Artesanías de Colombia. Como esta ruta, hay una diseñada para cada uno de los 32 departamentos .

La guía turística digital "Colombia artesanal" contiene planes turísticos en todo el país y experiencias ligadas a los talleres y trabajos de los artesanos de Colombia. Colombia artesanal

Publicidad

Aunque durante generaciones fueron los mamos quienes tuvieron el papel principal en la transmisión de las historias y saberes de las comunidades indígenas, con el paso del tiempo las mujeres también han asumido un papel cada vez más importante en esta labor. Un ejemplo de ello es Wirakoku, una fundación arhuaca liderada por Lucelly Torres, quien representa a más de 100 mujeres tejedoras de esta etnia y trabaja para visibilizar sus voces, conocimientos y tradiciones.

La Fundación Wirakoku nació con el propósito de abrir caminos de dignidad, autonomía y reconocimiento para las mujeres que preservan y tejen la historia de su cultura. Desde 2007, la organización trabaja por el empoderamiento económico de las tejedoras arhuacas mediante la producción y comercialización justa de mochilas tradicionales, conocidas como tutu, elaboradas con materiales y tintes naturales y cargadas de saber ancestral.



La estrategia fue sencilla, pero poderosa: contar la historia que había detrás de cada mochila. Explicar que no se trataba de una pieza más, sino de un trabajo colectivo que podía tomar meses. El relato consiguió lo que buscaba. Los compradores no solo cambiaron su percepción sobre las mochilas, sino que decidieron apostar por ellas. Llegaron pedidos que superaban su capacidad de respuesta y que tuvieron que ser declinados mientras fortalecían sus procesos.

Foto: Artesanías de Colombia programa Colombia Artesanal.

En 2012 nació formalmente la fundación y, desde entonces, el trabajo se ha concentrado en crear nuevas alternativas para las mujeres y en mostrar otros saberes de sus territorios. La artesanía fue apenas el comienzo. A ella se sumaron recorridos gastronómicos, conocimientos sobre plantas y medicina tradicional y experiencias de bienestar frente al mar. La organización terminó convirtiéndose también en una especie de puente turístico.

Publicidad

Hoy, las mujeres que hacen parte de Wirakoku se encuentran entre Santa Marta y Kutunzama, resguardo ubicado entre los ríos Don Diego y vía Palomino, en la vía hacia La Guajira. Esta ubicación ha permitido generar espacios de encuentro y desarrollar estrategias orientadas a la sostenibilidad.

En sus procesos de tejido utilizan materias primas como la lana de oveja, el fique y el algodón. El trabajo de la fundación también va más allá de la elaboración y venta de artesanías. Wirakoku desarrolla talleres vivenciales de bienestar y culinaria, espacios en los que los visitantes pueden acercarse a otros conocimientos y prácticas de la comunidad.

Publicidad

Colombia Artesanal

Esta iniciativa de Artesanías de Colombia busca que quienes visiten los talleres de los artesanos conozcan de cerca sus oficios y valoren los conocimientos que hacen parte de cada artesanía, descubriendo y conservando estas piezas como objetos vinculados al trabajo y las manos de quienes las elaboran.

"Colombia artesanal" trabaja junto con operadores turísticos de cada región y con entidades nacionales e internacionales competentes. De esta manera, el mapa invita a recorrer Colombia desde diferentes perspectivas, mostrando cómo se elaboran los productos artesanales y acercando a los visitantes a las historias, los paisajes y las costumbres que los rodean.