Las vacaciones de fin de año están viviendo una transformación profunda en la forma en que se entienden y disfrutan. Más allá de representar una pausa laboral o un cambio en la rutina diaria, hoy se valoran como una oportunidad para recuperar la energía vital, disminuir el estrés acumulado durante el año y reconectar con el bienestar físico y mental. Según los datos del estudio sobre el comportamiento del viajero colombiano, realizado en noviembre de 2026 por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), las motivaciones centrales para viajar giran en torno al disfrute, el descanso, la reconexión con la naturaleza y el tiempo compartido con la familia y los amigos.

Esta evolución refleja cómo los viajeros priorizan cada vez más las experiencias capaces de aportar valor y recuerdos duraderos. Tal como destaca Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT, existe una búsqueda creciente de entornos que brinden tranquilidad y contacto natural. De hecho, el 57% de los viajeros colombianos elige destinos internacionales motivado por las playas y los paisajes exóticos, mientras que el 53% sitúa la belleza natural y la biodiversidad en el centro de su decisión de viaje.

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A partir de estos cambios de hábitos, se consolidan cinco tendencias clave que marcan la pauta en la temporada vacacional de fin de año:

1. Viajar para recargar energías, no solo para descansar

La búsqueda de salud integral se ha convertido en uno de los principales motores del turismo actual. Las vacaciones se conciben como un espacio para bajar el ritmo de vida y renovar las energías antes de comenzar un nuevo ciclo. En este marco, destinos como Costa Rica destacan por permitir la combinación de aventura, desconexión y naturaleza en entornos orientados a la recuperación física y emocional.



El destino favorito de mujeres // Fotos: ImageFX / AFP

2. La naturaleza como prioridad indiscutible

Espacios abiertos como bosques, montañas, volcanes y playas se sitúan a la cabeza de las preferencias de quienes buscan desconectarse de las pantallas y vivir vivencias auténticas. El contacto directo con la biodiversidad ha dejado de ser un elemento complementario para convertirse en el factor decisivo al elegir un destino. Según Rodríguez, actividades como relajarse en aguas termales de origen volcánico, explorar bosques tropicales, practicar surf o recorrer parques nacionales constituyen herramientas eficaces para restaurar el equilibrio interior.

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3. Experiencias con significado y gastronomía local

El turismo pasivo pierde terreno frente a la búsqueda de actividades significativas que aporten valor a la vida cotidiana. De acuerdo con el estudio del ICT a nivel regional, el 96% de los viajeros latinoamericanos visita atracciones en sus viajes, el 87% realiza tours y el 77% participa activamente en diversas actividades. A la par, la gastronomía cobra protagonismo como un puente directo con la cultura y el bienestar del destino, ofreciendo propuestas basadas en ingredientes frescos y tradiciones culinarias locales.

4. Destinos que reflejan un estilo de vida e inspiran tendencias

Cada vez más personas eligen destinos cuyos valores y cultura conectan de forma explícita con sus aspiraciones personales. Esta identificación ha llevado a que los atributos de ciertos lugares trasciendan el ámbito turístico e inspiren industrias creativas como el diseño y la moda. Un ejemplo claro de esta integración es la colaboración entre la marca país Esencial Costa Rica y la firma colombiana SAJÚ, las cuales crearon una edición limitada de gafas de sol inspirada en la filosofía 'Pura Vida', sus volcanes y el estilo de vida característico de la región.

Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

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5. Iniciar el año renovado como meta principal

El periodo festivo es visto ahora como el momento ideal para cerrar ciclos, replantear prioridades personales y comenzar el año entrante con una perspectiva renovada. Aquellos destinos que logran articular naturaleza, bienestar, gastronomía local y experiencias al aire libre generan un impacto positivo y duradero, transformándose en auténticos referentes de estilo de vida para los viajeros.

