Las caravanas navideñas regresarán a Bogotá el próximo 29 de noviembre, con un recorrido que pasará por varios sectores de la ciudad. La actividad comenzará a las 6:00 de la tarde y hace parte de la programación de fin de año que también llegará a otras tres capitales del país.

La iniciativa de Coca-Cola contempla cuatro jornadas entre noviembre y diciembre. En Bogotá, los vehículos recorrerán lugares como el Parque El Tunal, la calle 26 en el sector de Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.

Publicidad

La programación incluye diferentes puntos de la capital, por lo que quienes quieran ver el paso de los camiones podrán acercarse a los sectores anunciados. Sin embargo, todavía no se conoce el orden exacto de las vías ni los lugares específicos en los que comenzará y terminará el trayecto.

Caravanas Navideñas de Coca - Cola 2026. Foto: Suministrada

¿Por dónde pasará la caravana navideña en Bogotá?

La fecha confirmada para la capital es el domingo 29 de noviembre. El recorrido anunciado incluye cuatro referencias principales:



Parque El Tunal: uno de los puntos incluidos en la ruta.

uno de los puntos incluidos en la ruta. Calle 26, sector de Teusaquillo: otro de los corredores por donde pasarán los vehículos.

otro de los corredores por donde pasarán los vehículos. Calle 134: vía contemplada dentro de la programación.

vía contemplada dentro de la programación. Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo: punto incluido en el recorrido por el norte de Bogotá.

La hora de inicio está prevista para las 6:00 p. m. No obstante, la organización aún debe divulgar los puntos oficiales de salida y llegada. Esa información se conocerá tres días antes de cada evento, de acuerdo con lo anunciado para esta programación.

Por esa razón, quienes planeen asistir deberán consultar las publicaciones oficiales antes de desplazarse. Los datos pendientes permitirán conocer con mayor precisión el trayecto y organizar la llegada a los sectores anunciados.

Publicidad

¿En qué otras ciudades habrá caravanas navideñas en 2026?

Además de Bogotá, la programación contempla recorridos en Barranquilla, Medellín y Cali. Las fechas y los lugares anunciados son:



Barranquilla, 4 de diciembre: Rebolo, Gran Malecón del Río, Aleta del Tiburón y Ventana al Mundo.

Rebolo, Gran Malecón del Río, Aleta del Tiburón y Ventana al Mundo. Medellín, 9 de diciembre: Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor.

Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor. Cali, 13 de diciembre: calle 5.ª, avenida Roosevelt, Arena Cañaveralejo y centro comercial Jardín Plaza.

Las tres jornadas también comenzarán a las 6:00 de la tarde. Al igual que en Bogotá, los puntos exactos de salida y finalización se divulgarán tres días antes de cada recorrido.