El 27 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday en Colombia, una fecha que surgió en los establecimientos de Estados Unidos como parte del inicio de la Navidad, pero que, con el paso del tiempo, se volvió en algo tradicional en todo el mundo y en un gran soporte para el comercio electrónico que termina siendo el más favorecido.

De hecho, en 2025, se registraron más de $2,6 billones de pesos en ventas electrónicas (con un crecimiento cercano al 17 % frente a 2024), de diferentes sectores económicos desde la venta de tecnología, ropa hasta el turismo, que también se termina sumando a esta tendencia.

Publicidad

Algunas aerolíneas o agencias terminan lanzando sus propias promociones de Black Friday para que las personas puedan planear sus viajes para el siguiente año, o, incluso, en algunos casos termina siendo una posibilidad de tener unas vacaciones diferentes en Navidad y Fin de Año.

Black Friday Foto: referencia, Pexels

Así puede sacarle provecho a Black Friday para viajar

Diversas aerolíneas como Iberia, Latam u otras han mencionado que, posiblemente, también llegue con descuentos desde el 27 de noviembre, aunque no netamente por Black Friday, sino también por la llegada del Travel Tuesday, que es la propia fecha especial para el turismo.



En ese orden, la recomendación es seguir los portales oficiales para conocer oportunamente las campañas para conocer los descuentos en los diversos destinos, de acuerdo con cada presupuesto.

Otro consejo sería revisar detalladamente los paquetes, algunos suelen incluir más que los vuelos por lo que los precios salen muchos más rentables en portales como Booking.com o Kayak, que suelen tener algunas ofertas en estos casos.

Publicidad

O también Assist Card presenta una temporada de descuentos que reúne Black Days y Black Friday, con beneficios de hasta el 45% en asistencia al viajero y descuentos adicionales en servicios complementarios con aliados para preparar diferentes aspectos de sus próximos viajes.