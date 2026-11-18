El próximo 27 de noviembre se realizará una nueva jornada de Black Friday en Colombia, una de las temporadas de descuentos más importantes del año en todo el mundo. Ante el aumento de las compras por internet, las autoridades y entidades del sector financiero insisten en la importancia de tomar precauciones para evitar estafas, proteger los datos personales y no caer en ofertas fraudulentas.

El crecimiento de las transacciones digitales evidencia el movimiento comercial de esta jornada. Durante el Black Friday de 2025, el Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) registró más de 3,6 millones de operaciones en Colombia, un incremento del 5 % frente al año anterior.

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Sin embargo, el interés por aprovechar los descuentos también puede ser utilizado por los ciberdelincuentes para engañar a los consumidores mediante páginas web falsas, mensajes fraudulentos y enlaces que buscan obtener información financiera.

¿Cómo evitar fraudes durante el Black Friday?

ACH Colombia compartió una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan realizar sus compras digitales con mayor seguridad durante esta temporada:



Verifique las páginas web : antes de realizar una compra, ingrese directamente al sitio oficial del comercio y revise cuidadosamente la dirección electrónica para evitar páginas falsas que imitan a tiendas reconocidas.

: antes de realizar una compra, ingrese directamente al sitio oficial del comercio y revise cuidadosamente la dirección electrónica para evitar páginas falsas que imitan a tiendas reconocidas. Desconfíe de descuentos exagerados : las ofertas con precios demasiado bajos o promociones que parecen difíciles de creer pueden ser una señal de alerta. Compare los precios y compruebe que la promoción sea legítima.

: las ofertas con precios demasiado bajos o promociones que parecen difíciles de creer pueden ser una señal de alerta. Compare los precios y compruebe que la promoción sea legítima. No ingrese desde enlaces sospechosos : evite acceder a plataformas bancarias o comercios a través de enlaces enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales, especialmente cuando solicitan realizar pagos de inmediato.

: evite acceder a plataformas bancarias o comercios a través de enlaces enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales, especialmente cuando solicitan realizar pagos de inmediato. Proteja sus datos personales y financieros : no comparta contraseñas, claves bancarias ni información confidencial a través de mensajes, llamadas o páginas cuya autenticidad no haya verificado.

: no comparta contraseñas, claves bancarias ni información confidencial a través de mensajes, llamadas o páginas cuya autenticidad no haya verificado. Revise la transacción antes de autorizar el pago: compruebe el nombre del comercio, el valor de la compra y los demás datos de la operación antes de confirmar cualquier movimiento.

Evite las compras bajo presión: los mensajes que advierten sobre ofertas que están por terminar o que exigen pagos inmediatos pueden ser utilizados para que los usuarios actúen sin verificar la información.

Las compras digitales requieren precaución

Las categorías de moda, turismo y tecnología suelen concentrar buena parte del interés de los consumidores durante esta jornada, por lo que es importante mantener las medidas de seguridad en cualquier plataforma en la que se realice una transacción.



De cara al Black Friday y a la temporada de compras de fin de año, la principal recomendación es no dejarse llevar por la urgencia de una promoción. Tomarse unos segundos para revisar una página, confirmar la información del vendedor y verificar los datos del pago puede evitar pérdidas económicas y la exposición de información personal.