El Grupo Éxito proyecta invertir entre 1.000 millones y 1.200 millones de dólares en Colombia durante los próximos cuatro años, en un plan que estará concentrado en la renovación de almacenes, nuevas aperturas, desarrollo inmobiliario y fortalecimiento de otras líneas de negocio.

El anuncio fue realizado durante Milagro Week, un encuentro empresarial realizado en Nueva York con participación de representantes del sector público, empresarios e inversionistas internacionales.

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La intención de la compañía es actualizar formatos existentes y ampliar la presencia de sus marcas en distintas regiones del país, por lo cual, en el sector retail prevén realizar más de 100 proyectos de reformas y reconversiones de establecimientos, incluyendo la apertura de más de cinco nuevos puntos por año.

El plan también incluye una incursión en el negocio inmobiliario, con el desarrollo de más de 150.000 m2 en proyectos de infraestructura comercial y servicios complementarios durante los próximos 4 años.



Juan Lucas Vega Palacio, gerente general del Grupo Éxito, explicó que los recursos estarán dirigidos al crecimiento rentable, la generación de oportunidades y el desarrollo del país.

“Estos recursos nos permitirán continuar transformando nuestros almacenes, fortalecer el negocio inmobiliario y ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes”, señaló Vega.

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En el sector textil, el grupo tiene previstos más de 20 proyectos con la expansión de Arkitect y la apertura de tiendas propias, así como también nuevos formatos comerciales, y el fortalecimiento de People y Bronzini.

De igual manera, dentro de la inversión se destinarán recursos para tecnología y la omnicanalidad, con el propósito de integrar mejor los canales físicos y digitales y hacer más eficientes algunos procesos de compra y operación.

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Actualmente, el Grupo Éxito cuenta con más de 30.000 trabajadores en Colombia, por lo que parte del plan estará acompañado de procesos de modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades internas.