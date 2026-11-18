Paisita Noche se mantiene entre los sorteos más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus diferentes modalidades permiten realizar apuestas con distintas combinaciones y verificar si el tiquete obtuvo algún premio.

Además, el juego cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece una alternativa de premio para los participantes.

Publicidad

Resultado del Paisita Noche hoy 18 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este miércoles 18 de noviembre de 2026 es el XXXX.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Los apostadores pueden consultar los resultados en los canales oficiales y puntos de venta autorizados para comprobar si su tiquete coincide con la combinación ganadora.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden anunciado oficialmente.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

El juego ofrece diferentes alternativas para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras que cada apostador decida jugar.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial.

requiere acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial. Tres cifras combinado: premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña el resultado principal y permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.

Publicidad

Esta alternativa amplía las opciones disponibles para los participantes y se suma a las modalidades tradicionales del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.

Publicidad

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar mediante una quinta balota, Paisita Noche continúa entre los chances más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia.