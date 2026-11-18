El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia por su particular formato, que combina un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, con un signo del zodiaco. Esta mecánica permite a los participantes elegir diferentes combinaciones para cada sorteo.

Resultado del Super Astro Sol hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de Super Astro Sol de este miércoles 18 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Signo zodiacal: resultado en breve.

La organización recomienda consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales. También es importante conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación en caso de obtener un premio.



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada en los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación anunciada en el sorteo oficial.

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El proceso para realizar una apuesta contempla los siguientes pasos:

Elegir un número: seleccionar una combinación entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Seleccionar todos los signos: también está disponible esta opción, que permite jugar el mismo número sin escoger un signo específico. Registrar varias apuestas: se pueden incluir hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, lo que facilita jugar con diferentes combinaciones.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Las apuestas de Super Astro Sol se pueden realizar en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia.

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Esta cobertura permite participar en el sorteo mediante establecimientos habilitados y obtener un tiquete válido para el juego oficial.

¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol?

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El valor de las apuestas se ajusta a diferentes presupuestos:

Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Para garantizar la validez de la participación, se recomienda realizar las jugadas únicamente en establecimientos autorizados.

¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Sol?

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Los participantes que obtengan un premio deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora para realizar el cobro.

Documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con estos requisitos facilita la verificación de la información y el proceso de entrega del premio.

La combinación de números y signos zodiacales, las distintas alternativas de apuesta y sus sorteos de lunes a sábado mantienen al Super Astro Sol entre los juegos de azar más consultados en Colombia.