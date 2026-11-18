El chance Caribeña Día se mantiene entre los juegos de azar tradicionales y más consultados en Colombia. Sus sorteos y la publicación de los resultados oficiales permiten que los participantes revisen sus apuestas y comprueben si acertaron las cifras ganadoras.

Resultado de Caribeña Día hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026

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El número ganador del sorteo de Caribeña Día de este miércoles 18 de noviembre está pendiente de publicación.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con las de sus tiquetes y verificar sus apuestas en los puntos de venta autorizados.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora mediante los canales autorizados y los puntos de venta.

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Esta publicación permite que los apostadores validen sus jugadas y comprueben si obtuvieron algún premio.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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El juego ofrece distintas modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades ofrecen diferentes alternativas para participar, según el tipo de apuesta que elija cada jugador.

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¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Los valores de las apuestas permiten participar con diferentes presupuestos:

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Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, cada participante puede establecer el monto que desea jugar dentro de esos límites.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios de Caribeña Día?

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También pueden solicitarse documentos adicionales de acuerdo con el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antelación máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Los sorteos de lunes a sábado, las diferentes modalidades de apuesta y la consulta de resultados mantienen al Caribeña Día entre las opciones habituales de los participantes en Colombia.