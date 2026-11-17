El chance Caribeña Día realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y se mantiene entre los juegos de azar tradicionales más consultados en Colombia. Este martes 17 de noviembre de 2026, los participantes podrán revisar el número ganador y las cifras adicionales para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.

Resultado del Caribeña Día hoy, martes 17 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este martes se encuentra pendiente de publicación. Una vez se anuncien las cifras ganadoras, los participantes podrán compararlas con sus apuestas.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar la jornada, mediante los canales autorizados y los puntos de venta.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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El juego ofrece distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su coincidencia con el resultado oficial.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

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4 cifras directo o superpleno: exige acertar el número completo en el orden exacto.

exige acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o pata: requiere acertar los dos números finales en el orden exacto.

requiere acertar los dos números finales en el orden exacto. 1 cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten participar con diferentes combinaciones y acceder a premios según el nivel de acierto.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Los participantes pueden elegir el valor de su jugada dentro de los montos establecidos:

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Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Este rango permite ajustar el valor de cada apuesta según el presupuesto y la modalidad seleccionada.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios del Caribeña Día?

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El proceso de cobro depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica exigida por el operador:

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

También existen requisitos adicionales según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.

únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Los sorteos de lunes a sábado, las diferentes modalidades de apuesta y las opciones para reclamar premios mantienen al Caribeña Día entre los juegos de azar consultados por los participantes en Colombia.