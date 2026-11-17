El chance Paisita Día realiza sorteos todos los días después del mediodía y se mantiene entre los juegos de azar reconocidos en Antioquia. Este martes 17 de noviembre de 2026, los participantes podrán consultar el resultado oficial, revisar las últimas cifras y comprobar si su apuesta fue favorecida.

Resultado del Paisita Día hoy, martes 17 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este martes 17 de noviembre es el 4371 - 1. Los participantes podrán verificar las cifras y la quinta balota para comprobar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 4371

Dos últimas cifras: 71

Tres últimas cifras: 371

Quinta balota: 1

Desde 2025, el Paisita Día incorporó la posibilidad de jugar con una quinta balota o número adicional. Esta alternativa amplía las opciones de premio cuando se cumplen las condiciones de acierto establecidas para el sorteo.

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Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El sorteo se realiza diariamente, con horarios que varían según el día:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de cada jornada a través de los canales autorizados. Además, la transmisión por Teleantioquia permite seguir el sorteo en vivo.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su coincidencia con el resultado oficial.

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Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el orden exacto.

exige acertar los cuatro números en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden del sorteo.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden del sorteo. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar los dos números finales en el orden exacto.

requiere acertar los dos números finales en el orden exacto. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El procedimiento para cobrar depende del valor del premio. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica exigida por el operador.

Documentos fundamentales:

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Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación habitual, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

además de la documentación habitual, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, transmisión por Teleantioquia y distintas modalidades de apuesta, Paisita Día continúa entre los juegos consultados por los participantes de Antioquia y otras regiones de Colombia.