La popularidad del chance Chontico Día se relaciona con sus jornadas diarias, sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de obtener premios al acertar el número completo o algunas de sus cifras.

Resultado del Chontico Día hoy, martes 17 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este martes 17 de noviembre es el 9837 - 2

Número ganador: 9837

Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 837

Quinta balota: 2

Los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. en los canales autorizados y puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.

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¿A qué hora juega el Chontico Día?

El Chontico Día realiza sus sorteos diariamente a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales se publican después de la jornada y pueden verificarse a través de los canales habilitados por el operador.

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¿Cómo se juega el Chontico Día?

El juego ofrece seis modalidades de apuesta, que se diferencian por la cantidad de cifras que deben coincidir con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el orden exacto.

exige acertar los cuatro números en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar los dos números finales.

requiere acertar los dos números finales. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas alternativas permiten participar con diferentes combinaciones y optar por premios según el nivel de acierto.

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¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

Los participantes pueden elegir el monto de su apuesta dentro de los valores establecidos:

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Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Este rango permite ajustar el valor de cada jugada según el presupuesto y la modalidad seleccionada.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador. Los requisitos dependen del monto obtenido.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.

únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación habitual, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de la documentación habitual, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también es obligatorio presentar una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Los sorteos diarios, las distintas modalidades de apuesta y las alternativas para reclamar premios mantienen al Chontico Día entre los juegos de azar consultados por los participantes del Valle del Cauca y otras regiones del país.