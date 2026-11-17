El chance Dorado Mañana tiene cobertura en diferentes ciudades y municipios del país, junto con un plan de premios que reconoce tanto los aciertos completos como los parciales, lo convierte en una de las alternativas de chance con mayor consulta entre los jugadores.

Resultado del Dorado Mañana hoy, martes 17 de noviembre de 2026

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El número ganador del sorteo de este martes 17 de noviembre es el 2820 - 2. os participantes podrán verificar las cifras y la quinta balota.

Número ganador: 2820

Dos últimas cifras: 20

Tres últimas cifras: 820

Quinta balota: 2

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de finalizar el sorteo, a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.

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¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no se lleva a cabo esta jornada.

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Los participantes pueden consultar las cifras ganadoras poco después de la realización del sorteo para comparar el resultado con sus apuestas.

¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Uno de los atractivos de este juego es que contempla premios para diferentes niveles de acierto. El plan de pagos establece los siguientes multiplicadores por cada peso apostado:

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4 cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor jugado.

paga 83 veces el valor jugado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces el valor de la apuesta.

El juego también incluye una quinta balota, una cifra adicional que amplía las combinaciones disponibles y ofrece otra alternativa dentro de la dinámica del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

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De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos por el operador.

Para realizar el cobro, es necesario:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.