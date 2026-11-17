Números ganadores de MiLoto del lunes 16 de noviembre

El sorteo 642 de MiLoto, realizado el lunes 16 de noviembre de 2026, no tuvo ganador del premio mayor. La combinación ganadora fue 07 – 11 – 12 – 17 – 27.

Para esta jugada, el acumulado era de $200 millones. Como ningún apostador acertó los cinco números, el premio mayor para el siguiente sorteo sube a $250 millones.

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De acuerdo con el reporte oficial del sorteo, hubo 11.092 ganadores en las categorías secundarias, que en conjunto recibieron $81.364.600.

Así quedó la tabla de premios del sorteo 642

Cinco aciertos

No hubo ganadores en esta categoría, por lo que el premio total fue de $0.



Cuatro aciertos

En esta categoría se registraron 65 ganadores. Cada uno recibe $233.800, para un total de $15.197.000.

Tres aciertos

Hubo 1.186 apostadores con tres números acertados. Cada uno se lleva $22.600, para un total de $26.803.600.

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Dos aciertos

La categoría con más ganadores fue la de dos aciertos, con 9.841 personas. Cada una recibe $4.000, para un total de $39.364.000. El tiquete de MiLoto tiene un precio de $4.000, incluido el IVA, por lo que este premio equivale a la devolución de la apuesta.

En el sorteo 642 de MiLoto, del lunes 16 de noviembre de 2026, no hubo ganadores con cinco aciertos y el acumulado pasó de $200 millones a $250 millones. El sorteo registró 11.092 ganadores con premios que suman $81.364.600.

¿Cuándo es el próximo sorteo de MiLoto?

MiLoto se juega los días lunes, martes, jueves y viernes en el horario de 10:00 a 10:15 de la noche en el Canal 1. El próximo sorteo será este martes 17 de noviembre de 2026, con un acumulado de $250 millones.

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¿Cómo se juega MiLoto?

Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, ya sea de forma manual, eligiendo personalmente cada número, o de manera automática, dejando que el sistema los genere al azar.

El acumulado inicial de MiLoto comienza en $120 millones de pesos, y este monto se incrementa en cada sorteo si no se reporta un ganador del premio mayor.

El juego se puede comprar en puntos físicos autorizados, como los de SuperGIROS y SuRed, y también en la página miloto.com.co.

¿Cómo cobrar los premios de MiLoto?

El procedimiento depende del monto ganado. Los premios menores a 182 UVT se pueden cobrar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o Super Giros, presentando el tiquete en buen estado.

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Los premios iguales o superiores a 182 UVT se reclaman en una sucursal fiduciaria autorizada, donde se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad, una copia de este y el formulario de pago.

Plazo para reclamar el premio

Los ganadores deben tener en cuenta los tiempos de cobro. El premio mayor se puede reclamar hasta 365 días después de la fecha del sorteo. Si no se cobra en ese tiempo, el dinero se destina al sector salud.

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Los apostadores que participaron en el sorteo 642 pueden verificar sus tiquetes con la combinación ganadora 07 – 11 – 12 – 17 – 27 y consultar los resultados oficiales en los canales de MiLoto.