El sorteo 2.736 del Baloto, realizado el lunes 16 de noviembre de 2026, no tuvo ganador del premio mayor. Ningún apostador acertó los cinco números y la superbalota, por lo que el acumulado pasó de $20.800 millones a $21.200 millones, que se pondrán en juego el miércoles 18 de noviembre.
La combinación ganadora del Baloto fue 02 – 12 – 19 – 25 – 42 y la superbalota fue el 07.
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En la modalidad Revancha tampoco hubo ganador del premio principal. Su acumulado, que estaba en $2.000 millones, sube a $2.200 millones para el próximo sorteo.
Números ganadores de la Revancha del 16 de noviembre
Los números de la Revancha fueron 02 – 17 – 27 – 33 – 37 y la superbalota fue el 10. El número 02 salió en ambas modalidades de la jornada.
Ganadores y premios del Baloto
Según el reporte oficial del sorteo, el Baloto dejó 11.367 ganadores en sus distintas categorías, con una premiación total de $75.803.000.
Distribución de premios del Baloto
- 5 aciertos + superbalota: sin ganadores.
- 5 aciertos: sin ganadores.
- 4 aciertos + superbalota: 4 ganadores, cada uno recibe $717.550 (total de $2.870.200).
- 4 aciertos: 56 ganadores, con $56.050 cada uno (total de $3.138.800).
- 3 aciertos + superbalota: 128 ganadores, con $21.250 cada uno (total de $2.720.000).
- 3 aciertos: 1.573 ganadores, con $6.000 cada uno (total de $9.438.000).
- 2 aciertos + superbalota: 1.214 ganadores, con $6.000 cada uno (total de $7.284.000).
- 0 aciertos + superbalota: 8.392 ganadores, con $6.000 cada uno (total de $50.352.000).
La categoría con más premiados fue la de acierto únicamente de la superbalota, que concentró 8.392 de los 11.367 ganadores de la noche.
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Ganadores y premios de la Revancha
La Revancha registró 7.120 ganadores y repartió $29.499.200 en premios.
Distribución de premios de la Revancha
- 5 aciertos + superbalota: sin ganadores.
- 5 aciertos: sin ganadores.
- 4 aciertos + superbalota: 1 ganador, que recibe $1.277.850.
- 4 aciertos: 14 ganadores, con $99.850 cada uno (total de $1.397.900).
- 3 aciertos + superbalota: 30 ganadores, con $40.400 cada uno (total de $1.212.000).
- 3 aciertos: 483 ganadores, con $8.200 cada uno (total de $3.960.600).
- 2 aciertos + superbalota: 431 ganadores, con $7.350 cada uno (total de $3.167.850).
- 0 aciertos + superbalota: 6.161 ganadores, con $3.000 cada uno (total de $18.483.000).
El premio individual más alto de la jornada fue para el único jugador de la Revancha que acertó cuatro números y la superbalota.
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Próximo sorteo del Baloto: miércoles 18 de noviembre
El siguiente sorteo del Baloto y la Revancha se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026. Los apostadores podrán jugar por un acumulado de $21.200 millones en el Baloto y de $2.200 millones en la Revancha.
El Baloto se sortea tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar los cinco números y la superbalota de la combinación ganadora.
Las personas que hayan resultado premiadas deben conservar el tiquete original, ya que es el documento requerido para reclamar el premio.