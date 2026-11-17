El chande Sinuano Día con una importante participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores siguen sus resultados cada jornada.

Resultado del Sinuano Día hoy, martes 17 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este martes se encuentra pendiente de publicación. Una vez se anuncie la combinación ganadora, los participantes podrán comparar las cifras con sus apuestas.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m., cuando finaliza el sorteo, a través de los canales autorizados.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza sus sorteos todos los días a las 2:30 p. m. Los participantes pueden revisar los números ganadores una vez termina la jornada y se publica el resultado oficial.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador.

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Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial.

consiste en acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: premia a quienes aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: entrega premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

entrega premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar los dos números finales exactamente como fueron sorteados.

requiere acertar los dos números finales exactamente como fueron sorteados. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

El procedimiento para cobrar depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica en los puntos autorizados.

Documentos fundamentales:

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Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.

únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación habitual, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de la documentación habitual, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar toda la documentación anterior y una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días.

Los sorteos diarios y las distintas modalidades de apuesta mantienen al Sinuano Día entre los juegos de azar consultados por los participantes de la Costa Caribe y otras regiones de Colombia.