El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de participantes siguen diariamente sus sorteos, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador del Sinuano Día hoy, miércoles 18 de noviembre

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El resultado del sorteo de Sinuano Día de este miércoles 18 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

Una vez se publique el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con las de sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso del sorteo.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador.

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Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras: premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden.

premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas. Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

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