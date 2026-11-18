El chance Chontico Día se mantiene entre los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Miles de participantes consultan diariamente sus resultados y siguen cada sorteo para conocer si sus números coinciden con los ganadores.

Número ganador de Chontico Día hoy, 18 de noviembre

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El resultado del sorteo de Chontico Día de este miércoles 18 de noviembre de 2026 es el 0639 - 3.

Número ganador: 0639

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 639

La quinta: 3

Los participantes pueden verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados una vez se conozca el resultado oficial.

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¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. Cada una ofrece la posibilidad de ganar según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten participar con diferentes combinaciones y valores de apuesta.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

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Los valores establecidos para participar en el sorteo son:

Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Este rango permite que los participantes elijan cuánto desean apostar en cada jornada.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

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La documentación para cobrar un premio de Chontico Día depende del monto obtenido. Entre los documentos básicos se encuentran:

Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

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Premios menores a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.

solo se necesitan los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Los sorteos diarios, las distintas modalidades de apuesta y las opciones para consultar los resultados mantienen al Chontico Día entre los chances más populares del país.