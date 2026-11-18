El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de participantes en Colombia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, canal por el que se puede seguir en vivo el resultado oficial.

Número ganador de Paisita Día hoy, 18 de noviembre

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El resultado del sorteo de Paisita Día de este miércoles 18 de noviembre de 2026 en el 2809 - 3.

Número ganador: 2809

Dos últimas cifras: 09

Tres últimas cifras: 809

La quinta balota: 3

Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.

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Las apuestas para Paisita Día se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El sorteo se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar los documentos correspondientes y conservar el tiquete en buen estado.

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Documentos básicos:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

únicamente se solicitan los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días.

Para los premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.