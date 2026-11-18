El chance Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios del país, junto con un plan de premios que reconoce los aciertos completos y parciales, atrae la atención de numerosos apostadores.

Resultado del Dorado Mañana hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este miércoles 18 de noviembre es el 1162 - 2. Los participantes podrán compararlas con sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 1162

Dos últimas cifras: 62

Tres últimas cifras: 162

Quinta balota: 2

¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

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El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y festivos no hay jornada.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo, a través de los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

El plan de premios contempla diferentes multiplicadores, según la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son:

4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.

208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

El juego también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las combinaciones disponibles y ofrece otra alternativa dentro de la dinámica del sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

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Para realizar el cobro, se necesita:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar su validación y el pago del premio.