El chance Dorado Tarde se mantiene entre los sorteos más populares de Colombia, gracias a su cobertura nacional y a la posibilidad de consultar los resultados oficiales después de cada jornada.

Resultado de Dorado Tarde hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026

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El número ganador del sorteo de Dorado Tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 es el 2306 - 3

Número ganador: 2306

Dos últimas cifras: 06

Tres últimas cifras: 306

La quinta: 3

Cuando se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con sus apuestas y acudir a un punto autorizado para verificar si obtuvieron algún premio.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Los domingos y días festivos no se realiza este sorteo.

¿Cuánto paga el plan de premios de Dorado Tarde?

Una de las características de este juego es que contempla diferentes pagos según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. El plan de premios establece los siguientes multiplicadores por cada peso apostado:

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Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Estas modalidades permiten obtener premios tanto por acertar el número completo como por coincidir con las últimas cifras, según las condiciones de cada apuesta.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Tarde?

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Para cobrar premios del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.

También es importante conservar el tiquete sin alteraciones. Los tachones, las enmendaduras o cualquier inconsistencia en el documento pueden afectar el trámite de pago del premio.