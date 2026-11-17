Su amplia cobertura del chance Dorado Tarde en el territorio nacional y las diferentes modalidades de apuesta permiten que los jugadores consulten sus resultados después de cada jornada y conozcan las opciones disponibles para obtener premios.

Resultado del Dorado Tarde hoy, martes 17 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este martes 17 de noviembre de 2026 es el 1888 - 6. Los participantes podrán verificar las cifras y compararlas con sus tiquetes.

Número ganador: 1888

Dos últimas cifras: 88

Tres últimas cifras: 888

Quinta balota: 6

Los resultados pueden consultarse pocos minutos después del sorteo en los canales oficiales y los puntos de venta autorizados.

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¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y festivos no hay jornada.

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Los participantes pueden revisar los resultados oficiales después de finalizar el sorteo, a través de los canales habilitados por el operador.

¿Cuánto paga el chance Dorado Tarde?

El plan de premios contempla diferentes multiplicadores, de acuerdo con la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son:

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4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.

208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

Este sistema permite obtener premios tanto por acertar las cuatro cifras como por coincidir con una parte del número ganador.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio del Dorado Tarde?

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Para cobrar un premio, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con las condiciones establecidas por Paga Todo.

Los requisitos son:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para realizar el trámite.

También es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni inconsistencias, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el pago del premio.