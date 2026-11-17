El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las alternativas conocidas en Colombia por su dinámica, que exige acertar tanto el número como el signo anunciado en el resultado oficial.

Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 17 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este martes se encuentra pendiente de publicación. Una vez finalice la jornada, los participantes podrán consultar las cifras ganadoras y el signo zodiacal correspondiente.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Signo zodiacal: resultado en breve.

La organización recomienda consultar los resultados únicamente en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación en caso de obtener un premio.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada en los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales. El premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como el signo anunciados en el sorteo.

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El proceso para realizar una apuesta contempla los siguientes pasos:

Elegir un número: debe estar entre el 0000 y el 9999. Seleccionar un signo zodiacal: las opciones son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Elegir la opción Todos los signos: permite jugar el mismo número con los doce signos zodiacales, sin seleccionar uno específico. Registrar las apuestas: cada tiquete admite hasta cuatro jugadas diferentes, lo que permite incluir varias combinaciones de números y signos.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Las apuestas del Super Astro Sol se realizan en puntos de venta autorizados distribuidos en ciudades y municipios de Colombia. Estos establecimientos permiten registrar las combinaciones y obtener el tiquete válido para participar en el sorteo oficial.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

Los valores establecidos para participar son:

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Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Se recomienda realizar las jugadas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Los participantes que obtengan un premio deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora para completar el proceso de cobro.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

La combinación de números y signos zodiacales, los sorteos de lunes a sábado y las distintas alternativas de apuesta mantienen al Super Astro Sol entre los juegos de azar consultados por los participantes en Colombia.