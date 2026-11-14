Super Astro Sol, resultado del último sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El Super Astro Sol es un juego de cobertura nacional que permite a los participantes probar suerte con una combinación de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales. Los apostadores pueden consultar diariamente los resultados para verificar si acertaron su selección.
Resultado del Super Astro Sol hoy, 14 de noviembre de 2026
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El número ganador del chance Astro Sol de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador: 1923
- Dos últimas cifras: 23
- Tres últimas cifras: 923
- Signo zodiacal: Aries
Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a comprobar sus tiquetes una vez se publique el resultado oficial.
Cómo jugar al Super Astro Sol
Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales:
- Aries
- Tauro
- Géminis
- Cáncer
- Leo
- Virgo
- Libra
- Escorpio
- Sagitario
- Capricornio
- Acuario
- Piscis
También está disponible la opción Todos los signos, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos del zodiaco. En un mismo tiquete se pueden registrar hasta cuatro apuestas diferentes.
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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?
El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Los resultados se pueden consultar una vez finaliza la jornada.
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Dónde jugar Super Astro Sol
Los interesados pueden realizar sus apuestas en los puntos de venta físicos autorizados, distribuidos en diferentes regiones de Colombia. Es importante acudir a establecimientos habilitados y conservar el tiquete para verificar la combinación seleccionada.
Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol
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El valor mínimo de la apuesta es de $500 y el máximo permitido es de $10.000. Cada participante puede escoger cuánto desea invertir dentro de ese rango y definir el número y el signo zodiacal con los que jugará.
Cómo reclamar un premio
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Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, además de su documento de identidad original y una copia legible.
Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido:
- Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación requerida, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
- Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Una vez se validen los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.