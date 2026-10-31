En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Museo Nacional
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy 31 de octubre de 2026.

Chance Super Astro Sol
Super Astro Sol.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

El Super Astro Sol es un juego de cobertura nacional en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal para intentar obtener uno de los premios disponibles. El sorteo se realiza de lunes a sábado y cuenta con diferentes modalidades de apuesta.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Resultado del Super Astro Sol hoy, 31 de octubre de 2026

Últimas noticias

Chance Dorado Tarde.
Juegos de azar

Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

Chance Caribeña Día.
Juegos de azar

Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 31 de octubre de 2026 es el 6628 - Tauro ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 6628
  • Dos últimas cifras: 28
  • Tres últimas cifras: 628
  • Signo zodiacal: Tauro
Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a verificar los datos de su tiquete con el resultado oficial.

Cómo jugar al Super Astro Sol

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco:

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpio
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

También existe la opción de jugar con la modalidad Todos los signos, que permite participar con el mismo número frente a cualquiera de los signos zodiacales. En un mismo tiquete se pueden registrar hasta cuatro apuestas diferentes.

Publicidad

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Los resultados se conocen después de la transmisión y pueden consultarse una vez finaliza el sorteo.

Publicidad

Dónde jugar Super Astro Sol

Los interesados pueden realizar sus apuestas en puntos de venta físicos autorizados que se encuentran distribuidos en diferentes regiones de Colombia. Antes de participar, es importante verificar que el establecimiento esté habilitado para comercializar este juego.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

Publicidad

El valor mínimo de la apuesta es de $500, mientras que el monto máximo permitido es de $10.000. Cada participante puede escoger la cantidad que desea invertir dentro de esos límites y seleccionar la combinación de número y signo zodiacal.

Cómo reclamar un premio

Publicidad

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, sin alteraciones y con la información correctamente diligenciada, junto con su documento de identidad original y una copia legible.

Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos y el tiquete original.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: se requiere diligenciar el formulario SIPLAFT, además de entregar la documentación correspondiente.
  • Premios superiores a 182 UVT: el ganador debe aportar un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad máxima de 30 días. Después de la validación, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.
Relacionados

Super Astro Sol

Resultados del chance

Chances y Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad