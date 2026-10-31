Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Este sábado 31 de octubre, los participantes esperan conocer el número ganador para comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras del sorteo.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 31 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 31 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar las cifras del resultado con los números registrados en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se juega de lunes a sábado a las 6:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:00 p. m., por lo que los jugadores pueden consultar los resultados después de cada transmisión.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Paisita Noche?

Las apuestas del Paisita Noche se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. El valor elegido por el participante influye en el monto del premio, de acuerdo con la modalidad seleccionada y las condiciones establecidas para el juego.

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¿Cómo jugar el Paisita Noche?

Los participantes cuentan con varias modalidades para realizar sus apuestas. Estas son las opciones disponibles y la forma en que deben coincidir los números:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado : las tres últimas cifras deben coincidir, aunque estén en una posición diferente.

: las tres últimas cifras deben coincidir, aunque estén en una posición diferente. Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

se deben acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: se debe acertar el último número del resultado.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota es una alternativa adicional que se incorporó al juego y ofrece otra posibilidad de obtener un premio, siempre que la apuesta cumpla con las condiciones establecidas para esta modalidad.

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¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Quienes resulten ganadores deben presentar el tiquete original, sin alteraciones y en buen estado, junto con su documento de identidad. Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse otros documentos:

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Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el tiquete original y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: también se solicita una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

