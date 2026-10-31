Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo permite participar con diferentes modalidades y entrega premios de acuerdo con el número de cifras acertadas.

Resultado del Dorado Tarde hoy, 31 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 31 de octubre de 2026 es el 6065 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6065

Dos últimas cifras: 65

Tres últimas cifras: 065

La quinta: 1

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador de este sorteo y recordamos a los participantes la importancia de revisar cuidadosamente sus números.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se lleva a cabo los domingos ni los días festivos, por lo que los apostadores deben tener en cuenta el calendario para consultar los resultados.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El valor de los premios depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el plan contempla los siguientes pagos:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado, si el número coincide en el mismo orden.

paga 4.500 veces el valor apostado, si el número coincide en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: entrega 208 veces lo apostado cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

entrega 208 veces lo apostado cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden. Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor apostado si las cifras coinciden en el orden exacto.

paga 400 veces el valor apostado si las cifras coinciden en el orden exacto. Tres últimas cifras combinado: entrega 83 veces lo apostado cuando las tres cifras coinciden en cualquier orden.

entrega 83 veces lo apostado cuando las tres cifras coinciden en cualquier orden. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado si las dos cifras finales son iguales y están en el mismo orden.

paga 50 veces el valor apostado si las dos cifras finales son iguales y están en el mismo orden. Una cifra o uña: entrega cinco veces lo apostado cuando coincide el último dígito.

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Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin enmendaduras, además de una copia legible de su documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

