Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de chance más consultados en la región Caribe colombiana. Cada jornada, los apostadores pueden participar con distintas modalidades y revisar los resultados para comprobar si acertaron los números seleccionados.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los demás participantes a comprobar sus tiquetes después de la publicación del resultado oficial.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Una vez termina la jornada, los apostadores pueden consultar el número ganador y verificar si coincide con la combinación registrada en sus tiquetes.

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Cómo jugar el chance Caribeña Día

Para participar, los jugadores deben seleccionar un número de una a cuatro cifras y escoger una de las modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo: el número debe coincidir exactamente con el resultado y mantener el mismo orden.

el número debe coincidir exactamente con el resultado y mantener el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque aparezcan en una secuencia diferente.

las cuatro cifras deben coincidir, aunque aparezcan en una secuencia diferente. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, sin importar su ubicación.

permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, sin importar su ubicación. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

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El valor mínimo para jugar al Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000. Cada participante puede elegir cuánto desea apostar dentro de ese rango, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una copia legible.

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Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido:

Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación requerida, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Después de validar los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.