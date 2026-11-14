Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El Chontico Día es uno de los juegos de chance más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Cada jornada, los apostadores participan con diferentes combinaciones numéricas y esperan conocer el resultado para verificar si obtuvieron algún premio.

Resultado del Chontico Día hoy, 14 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los demás participantes a revisar sus tiquetes después de la publicación del resultado oficial.



Cómo jugar el chance Chontico Día

Para participar, los jugadores deben elegir un número de una a cuatro cifras y seleccionar la modalidad de apuesta que prefieran. Estas son las opciones disponibles:



Cuatro cifras directo: el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden.

el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden en el que aparezcan.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en una secuencia diferente.

permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en una secuencia diferente. Dos cifras o pata : se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

: se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito del resultado.

Cuánto cuesta apostar

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El valor mínimo para jugar el Chontico Día es de $500 y el máximo permitido es de $10.000. Los participantes pueden elegir cuánto desean invertir dentro de ese rango, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

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Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin enmendaduras, junto con su documento de identidad original y una copia legible.

Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido:

Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación requerida, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Una vez se validen los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.