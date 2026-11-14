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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026.

Logo del chance Paisita Día, uno de los juegos de azar más populares entre los antioqueños.
Logo del chance Paisita Día, uno de los juegos de azar más populares entre los antioqueños. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Antioquia. Cada jornada, los apostadores tienen la oportunidad de participar con diferentes modalidades y consultar los resultados para comprobar si acertaron los números seleccionados.

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Resultado del Paisita Día hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Últimas dos cifras: (en minutos)
  • Últimas tres cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a comprobar sus tiquetes después de la publicación del resultado oficial.

Horario del sorteo Paisita Día

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El Paisita Día se juega de lunes a sábado a la 1:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 2:00 p. m. Los resultados se pueden consultar una vez finaliza cada jornada.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

Para participar, los apostadores deben elegir un número de una a cuatro cifras y seleccionar una de las modalidades disponibles:

  • Cuatro cifras directo: se gana cuando el número coincide exactamente con el resultado y conserva el mismo orden.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque aparezcan en un orden diferente.
  • Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, sin importar el orden.
  • Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en la misma secuencia.
  • Una cifra o uña: el participante obtiene el premio si coincide el último dígito.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

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El valor mínimo para participar en el Paisita Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $25.000. Cada jugador puede elegir cuánto desea apostar dentro de ese rango, según la modalidad seleccionada.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, además de su documento de identidad original y una copia legible.

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Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación requerida, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Una vez se validen los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.
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