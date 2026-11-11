Paisita Día, resultado último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026: número ganador

Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de apostadores en Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite seguir en vivo el anuncio del resultado oficial.

Resultado del Paisita Día hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 11 de noviembre de 2026 es el 1974 - 8.

Número ganador: 1974

Dos últimas cifras: 74

Tres últimas cifras: 974

Quinta balota: 8

Desde 2025, los participantes tienen la posibilidad de agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta opción permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.

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Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir con las cuatro cifras del resultado oficial, respetando el orden de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega el Paisita Día?

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, pero el horario cambia según la jornada:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales autorizados. Además, la transmisión por Teleantioquia permite seguir en vivo el anuncio del número ganador.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

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Este juego ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los ganadores deben presentar los documentos requeridos para cobrar el premio. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido.

Documentos básicos:

Tiquete original correctamente diligenciado, en buen estado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

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Premios menores a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.

solo se necesitan los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de agregar una quinta balota, Paisita Día continúa entre las alternativas de chance que despiertan interés entre los jugadores colombianos.