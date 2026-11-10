Paisita Día, consulte el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

El chance de Paisita Día es uno de los más reconocidos en Antioquia y una de las opciones habituales para los apostadores en Colombia. Sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que permite seguir en vivo el anuncio del resultado oficial.

¿Cuál fue el número ganador de Paisita Día hoy, martes 10 de noviembre de 2026?

Publicidad

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los participantes pueden verificar su tiquete en los puntos de venta autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de agregar una quinta balota o número adicional. Esta opción permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.



Las apuestas tienen un valor que va desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

Publicidad

El sorteo se realiza todos los días, pero el horario cambia según la jornada:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los participantes pueden seguir la transmisión por Teleantioquia y consultar posteriormente el resultado a través de los canales autorizados.

Publicidad

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

Publicidad

Los requisitos para cobrar dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar los documentos básicos para validar la apuesta.

Documentos fundamentales:

Publicidad

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: se debe entregar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el dinero se consigna mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, la transmisión por televisión y distintas modalidades de apuesta, Paisita Día continúa entre los juegos de chance más consultados en Colombia.