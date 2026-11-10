Dorado Mañana, conozca el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

El Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores del país. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, sumada a las opciones de ganar con aciertos parciales, lo convierte en una alternativa para quienes participan en los juegos de chance.

¿Cuál fue el número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 10 de noviembre de 2026?

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El resultado del chance Dorado Mañana de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los participantes pueden verificar los datos de su apuesta con el vendedor y consultar los canales oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta balota: resultado en breve.

¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, para que los apostadores puedan revisar sus tiquetes.

Es importante tener en cuenta que los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

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¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?

El plan de premios de este chance contempla diferentes posibilidades de ganar, incluso cuando el participante acierta solo algunas de las cifras. Los pagos se calculan por cada peso apostado y dependen de la modalidad seleccionada:

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Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

El juego también incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones disponibles y ofrece otra posibilidad de obtener ganancias.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden cobrarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador presente los documentos requeridos.

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Para realizar el trámite debe cumplir con estos requisitos:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Se recomienda conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede dificultar la validación de la apuesta y el pago del premio.