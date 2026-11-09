Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las distintas opciones para obtener premios, mantiene el interés de los participantes que buscan comprobar si sus números fueron favorecidos.

Resultado del Dorado Mañana hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Los jugadores podrán verificar los datos de la combinación ganadora una vez se conozcan las cifras:

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.

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¿A qué hora juega Dorado Mañana?

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El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no hay jornada de este chance.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?

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Una de las características de este juego es que contempla premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras finales. El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:

4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.

3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.

1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.

El chance también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las opciones disponibles dentro del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

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Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.