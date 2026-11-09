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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte el resultado de este lunes 9 de noviembre, revise las últimas cifras y conozca cuánto paga cada modalidad de apuesta.

Logo Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más jugados en Colombia.
Logo Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más jugados en Colombia. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las distintas opciones para obtener premios, mantiene el interés de los participantes que buscan comprobar si sus números fueron favorecidos.

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Resultado del Dorado Mañana hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Los jugadores podrán verificar los datos de la combinación ganadora una vez se conozcan las cifras:

  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Dos últimas cifras: pendiente de publicación.
  • Tres últimas cifras: pendiente de publicación.
  • Quinta balota: pendiente de publicación.

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.

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¿A qué hora juega Dorado Mañana?

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El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no hay jornada de este chance.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?

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Una de las características de este juego es que contempla premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras finales. El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:

  • 4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.
  • 3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.
  • 1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.

El chance también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las opciones disponibles dentro del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

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Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.

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