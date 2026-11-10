Chontico Día, consulte el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

El chance Chontico Día se mantiene entre los más populares del Valle del Cauca y cuenta con miles de apostadores que siguen sus resultados en cada jornada.

¿Cuál fue el número ganador del Chontico Día hoy, martes 10 de noviembre de 2026?

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El resultado del chance Chontico Día de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los apostadores pueden verificar su tiquete en los puntos de venta autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados oficiales se conocen después de la 1:00 p. m.. La información está disponible en los canales autorizados y en los puntos de venta.

Además, el sorteo se transmite en vivo, una alternativa para quienes prefieren seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

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¿Cómo se juega el Chontico Día?

Los participantes pueden escoger entre varias modalidades, de acuerdo con las cifras que desean acertar y el orden de su apuesta:

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Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

se deben acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras exactas.

se deben acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra.

Estas modalidades ofrecen distintas alternativas para participar, desde apuestas que requieren acertar las cuatro cifras hasta opciones centradas en los últimos dígitos.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Día?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar la documentación solicitada para validar el tiquete y recibir el dinero. Los requisitos dependen del monto del premio.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios y diferentes modalidades de apuesta, el Chontico Día continúa como una de las opciones de chance más consultadas por los jugadores en Colombia.